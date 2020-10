Niespodziewany gość na treningach kadry skoczków. Największe objawienie ostatnich miesięcy

Jarosław Krzak to 20-latek, który był największym objawieniem Letniego Pucharu Kontynentalnego. Profesjonalne uprawianie skoków narciarskich zaczął dopiero w drugiej klasie technikum mechatronicznego. To właśnie wtedy Polski Związek Narciarski utworzył tatrzańską i śląsko-beskidzką kadrę okręgową, która miała stanowić bezpośrednie zaplecze kadry juniorskiej. I to właśnie do tej drugiej trafił 18-letni wówczas Krzak, o którym więcej napisał w swoim tekście Piotr Majchrzak.

REKLAMA

Zobacz wideo

Dostał szansę na treningi z kadrą A

W tegorocznym Letnim Pucharze Kontynentalnym zyskał prawo startu w Pucharze Świata, zajmując 23. miejsce podczas zawodów w Wiśle. Z tego powodu Michal Dolezal dał mu szansę treningu z pierwszą kadrą podczas zgrupowania w Oberstdorfie. - Podobno to nagroda za występ w Pucharze Kontynentalnym, co nieco mnie zaskoczyło. W końcu nie zdobyłem wielu punktów. Początek jest naprawdę pozytywny, tworzymy tu liczną grupę - powiedział Krzak w rozmowie ze skijumping.pl.

Na zgrupowaniu w Oberstdorfie przebywa cała kadra narodowa, z Dawidem Kubackim i Kamilem Stochem na czele. Polscy skoczkowie przygotowują się tym samym do letnich mistrzostw Polski, które odbędą się w nadchodzący weekend na skoczni w Szczyrku. W sobotę odbędzie się konkurs indywidualny, z kolei w niedzielę rozegrany zostanie konkurs drużynowy. Tytułów bronić będą Piotr Żyła i AZS Zakopane.

Przeczytaj także: