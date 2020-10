Kamil Stoch zwrócił się do organizatorów Raw Air. "Na nim zależy mi najbardziej"

Kamil Stoch został uznany za zwycięzcę tegorocznego cyklu Raw Air. W trakcie przedwczesnego zakończenia zawodów w skokach narciarskich w ramach Pucharu Świata, Polak prowadził w klasyfikacji generalnej. Po ponad pół roku od zakończenia cyklu skoczek wciąż nie otrzymał trofeum, dlatego postanowił zaapelować do organizatorów w mediach społecznościowych.

Nagroda finansowa została pomniejszona proporcjonalnie do ilości startów, ale pieniądze otrzymałem bardzo szybko. Inaczej sprawa wygląda z tym co nazwaliście talerzem. Nie było żadnej dekoracji ani też nie dotarł do mnie w inny sposób. Liczę, że trafi w moje ręce przy okazji zawodów Pucharu Świata. Myślę, że to dobry moment, by przyznać, że to na nim zależy mi najbardziej, bo powstaje miejsce, gdzie każdy z Was będzie mógł go zobaczyć. I to nie tylko "talerz" ale dziś miało być o Raw Air

- napisał na Facebooku Kamil Stoch.

Kamil Stoch wciąż czeka na swoje trofeum. "Dzieło sztuki"

W dalszej części wypowiedzi Kamil Stoch argumentuje, dlaczego trofeum Raw Air jest dla niego tak ważne. "Nie boję się określenia: dzieło sztuki. Metaforycznie oddaje charakter imprezy, jest "surowy", ciemny jak skandynawska noc i... ciężki. To najcięższy z pucharów, jakie zdobyłem (prawie 12 kg), a uzbierałem ich z kilkaset" - dodał.

Organizatorzy Raw Air odezwali się do Kamila Stocha już w czerwcu, informując, że planują dostarczenie nagrody do rąk zwycięzcy. - Prosimy o cierpliwość, Kamil! - napisano na oficjalnym profilu turnieju na Twitterze, jednak w przeciwieństwie do Maren Lundby, Polak wciąż nie otrzymał trofeum.

Kamil Stoch triumfował w dziewięciu rozegranych seriach Raw Air. Skoczek narciarskich przyznał, że zarówno Turniej Czterech Skoczni, jak i Raw Air są dla niego równie ważne i stąd chęć otrzymania wspomnianego "talerza". Polak zauważa także, że w tegorocznych rozgrywkach niektóre nagrody zostały zastąpione innymi lub całkowicie usunięte. Dodatkowo wspomniał o Pucharze Świata w Wiśle, gdzie do zdobycia będą "drewniane, rzeźbione puchary w kształcie kół. Będzie o co walczyć".