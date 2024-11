Polski klub nagle zwolnił trenera. "Zasłużył na złotą kartę"

12 meczów, 11 porażek, tylko 11 wygranych setów, natomiast przegranych aż 34 - to statystyki GKS-u Katowice w tym sezonie ligowym. Klub ma fatalną passę sześciu porażek z rzędu, z czego jedna z bezpośrednim rywalem w walce o utrzymanie AZS-em Olsztyn. GKS wygrał dotąd tylko raz, gdy na własnej hali pokonał na początku października Barkom 3:1. Od tamtej pory zdobył tylko punkt, co sprawia, że drużyna znajduje się w fatalnej sytuacji.

GKS Katowice podjął radykalną zmianę. "Człowiek instytucja" żegna się z zespołem

Władze klubu podjęły zatem w poniedziałek radykalną decyzję i zdecydowały się zakończyć współpracę z Grzegorzem Siwym. Tymczasowo zastąpi go na stanowisku dotychczasowy drugi trener Emil Siewiorek. W oficjalnym komunikacie zaznaczono, że "o kolejnych zmianach sztabie, klub będzie informował na bieżąco".

"Grzegorz Słaby dla katowickiej siatkówki to człowiek instytucja" - napisał portal siatka.org. I trudno się nie zgodzić, gdyż trener dołączył do zespołu w 2015 roku. Tuż po tym awansował z nim do ekstraklasy, a przez następne lata pełnił funkcję drugiego trenera. Cztery lata temu znów zaczął samodzielnie prowadzić GKS, który w sezonie 2021/22 zajął nawet ósme miejsce w PlusLidze. "Grzegorz Słaby zasłużył jednak na złotą kartę w kronikach historii siatkarskiej Gieksy" - oznajmił dziennikarz Piotr Świniarski.

To już druga zmiana szkoleniowca w tym sezonie w naszej lidze. Nie tak dawno z funkcją trenera AZS-u Olsztyn pożegnał się Juan Manuel Barrial, którego zastąpił asystent Marcin Mierzejewski. Ten wciąż prowadzi zespół, dlatego nie można wykluczyć, że jeśli Siewiorek dobrze pokaże się w najbliższych spotkaniach, to może on zostanie następcą Siwego.

Na ten moment GKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Tuż nad nim są za to Barkom (6 pkt) oraz AZS Olsztyn (8 pkt). Do będącej poza strefą spadkową Stali Nysa traci pięć punktów. Liderem jest Jastrzębski Węgiel (31 pkt), który ma trzy pkt przewagi nad Projektem Warszawa. Debiut Siewiorka na stanowisku odbędzie się w sobotę 23 listopada, kiedy GKS zagra na wyjeździe ze Skrą Bełchatów.