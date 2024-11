Fornal nigdy wcześniej o tym nie mówił. "Ja się tego nie wstydzę"

Tomasz Fornal stał się ostatnio jedną z największych gwiazd polskiej siatkówki. Przyjmujący Jastrzębskiego Węgla od dwóch sezonów imponuje niesamowitą formą. Dzięki temu przebił się do pierwszego składu reprezentacji Polski, z którą sięgnął po srebrny medal olimpijski w Paryżu. Do legendy przeszła jego pamiętna przemowa, która napędziła nasz zespół do zwycięstwa w półfinale z USA. Pokazał wówczas wielką determinację i siłę mentalną. Nie każdy jednak wie, że na co dzień Fornal współpracuje z psychologiem.

To dlatego Fornal poszedł do psychologa. "Zastanawiałem, czemu tak jest"

Siatkarz przyznał się do tego w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem w podcaście Onetu "W cieniu sportu". - Tak korzystałem, do tej pory korzystam - wyznał. Prowadzący dopytywał, czy odbywa się to w ramach pracy w klubie. - Nie, indywidualnie. W klubie raczej nie jest zapewniana taka osoba - zaznaczył.

Jak ujawnił, sam wpadł na taki pomysł, gdy poczuł, że potrzebuje wsparcia. - Poszedłem do Jastrzębia sześć sezonów temu i była taka sytuacja, że trenerem był Roberto Santilli. I ja przyszedłem tutaj, fajnie mi się grało w okresie przygotowawczym, zaczął się sezon, zagrałem ze dwa-trzy fajne mecze na początku i potem miałem ze dwa-trzy-cztery-pięć słabszych meczów. I tak się zastanawiałem, czemu tak jest i stwierdziłem, że odezwę się do kogoś. Potem z polecenia dostałem jakiś numer - opowiedział.

Fornal poruszył ważny temat. "Powinno się otwarcie o tym mówić"

Fornal zaznaczył, że nie miał wówczas wielkich funduszy, a mimo to trafił do jednego z najlepszych specjalistów w Polsce. Współpraca układała się tak dobrze, że do dzisiaj z niej nie rezygnuje. - Ja się tego nie wstydzę i sądzę, że powinno się otwarcie o tym mówić. To nie jest nic złego, jeśli chcesz sobie z kimś pogadać. Ja nawet teraz, jak kimś rozmawiam, to ja nie potrzebuję rad, jak odbijać piłkę. Ja potrzebuję się po prostu wygadać - tłumaczył.

A jak wyglądają takie rozmowy? - Nie o wszystkim porozmawiasz z chłopakami w drużynie. Nie porozmawiasz o tym, co cię denerwuje, co cię może wkurzać, co cię irytuje itd. Potrzebuję po prostu takiej osoby, z którą usiądę i przez godzinę, półtorej opowiem: "To mnie denerwuje, to nie irytuje, to bym chciał zmienić. Co tu można zrobić?" - wyjaśnił Fornal.