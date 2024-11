Wymowny gest Mbappe w trakcie meczu Francji. Poszło w świat

Mbappe po transferze do Realu Madryt jest głównie krytykowany. Francuski gwiazdor nie okazał się na razie tak wielkim wzmocnieniem jak tego oczekiwano. Sam Real gra kiepsko. Do tego doszedł domniemany konflikt z Didierem Deschampsem - choć selekcjoner reprezentacji Francji zapewnia, że to jedynie plotki.

Mbappe wróci do kadry? Wymowne zdjęcie

- Powtarzam, Kylian Mbappe chciał przyjechać na zgrupowanie. Uważam jednak, że brak powołania dobrze mu zrobi - mówił Deschamps po zremisowanym 0:0 meczu z Izraelem. Szkoleniowiec jest już wyraźnie zmęczony kolejnymi pytaniami o największą gwiazdę francuskiej kadry. Nie powinny go one jednak dziwić. Piłkarz Realu Madryt ostatni raz zagrał w kadrze na początku września, gdy Francja wygrywała 2:0 z Belgią.

Francuskie media rozpisują się w ostatnim czasie o problemach Mbappe. Cytowane są osoby z jego otoczenia, które mówią o problemach psychicznych 25-latka. Do tych plotek Deschamps niejako się odniósł, bo przyznał, że piłkarz przechodzi trudny czas - zarówno fizycznie jak i psychicznie.

W trakcie meczu z Włochami Mbappe wysłał sygnał, który został odebrany jako wyrażenie dalszej chęci gry w kadrze - a w mediach pojawiały się już informacje, że u Deschampsa może nie zagrać. "Dawajcie les Bleus!" - napisał w relacji na Instagramie, gdzie opublikował zdjęcie, na którym widać, że ogląda spotkanie Włochy - Francja.

Kilka dni temu media społecznościowe obiegło inne zdjęcie opublikowane przez Mbappe, który pokazał, jak spędza przerwę na mecze reprezentacji. Rozwścieczyło ono fanów Realu Madryt, którzy zauważyli na nim... fajkę wodną. Wygląda na to, że Mbappe zreflektował się i tym razem specjalnie pokazał, że wspiera swoich kolegów z kadry. Czy to wystarczy, by uciszyć burzę? Przekonamy się.

Francja ostatecznie wygrała 3:1 i zajęła pierwsze miejsce w swojej grupie. To oznacza, że w marcu podopieczni Deschampsa zagrają w kolejnej fazie Ligi Narodów.