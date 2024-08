Co za demolka na mistrzostwach Europy! Polscy siatkarze nie dali szans rywalom

Polscy siatkarze ostatnio dostarczają nam wiele powodów do dumy. Nasza męska reprezentacja z Paryża przywiozła srebrne medale. Teraz o sukces walczą ich młodsi koledzy z kadry do lat 20. Niestety rozgrywaną na serbskich i greckich parkietach imprezę rozpoczęli od falstartu. We wtorek ulegli Turkom 1:3. Na szczęście porażka nie wytrąciła ich z równowagi i w środę rozbili Austrię 3:0.

Polacy bezlitośni dla debiutantów. Tak pomścili inauguracyjną porażkę

Przed dwoma laty Polska wywalczyła w mistrzostwach Europy w tej kategorii wiekowej srebrne medale. Austriacy zaś dopiero w niej debiutowali. Różnica poziomów widoczna była gołym okiem. W pierwszej partii Polska wyraźnie dominowała. Sukcesywnie budowała przewagę, która w pewnym momencie urosła do 10 punktów (18:8). Potem mogli już tylko kontrolować sytuację i ostatecznie seta wygrali do 14.

W drugiej odsłonie było już nieco więcej problemów. Austriacy popracowali w bloku i zmuszali naszych graczy do błędów. Obie ekipy punktowały seriami, a w połowie seta Austria odrobiła straty i traciła do nas tylko jeden punkt (17:16). Wtedy nasi siatkarze podkręcili tempo. Bardzo agresywna zagrywka Jakuba Nowaka zaprocentowała. Austria do końca tej odsłony zdobyła tylko jeden punkt i przegrała do 17.

Polscy siatkarze wciąż walczą o medal. Kiedy kolejny mecz?

Ostatni set był najbardziej wyrównany. Do stanu 19:16 rywale trzymali jeszcze w miarę bliski kontakt. Końcówka znów jednak była pokazem siły Biało-Czerwonych. Nasi siatkarze wygrali do 18 i cały mecz 3:0. Najwięcej punktów, bo aż 19 zdobył Artur Brzostowicz.

Tym sposobem Polacy zainkasowali pierwsze trzy punktu do tabeli grupy 1. Zajmują w niej obecnie piąte miejsce na osiem zespołów. Awans przysługuje tylko dwóm najlepszym ekipom. Na szczęście przed siatkarzami trenera Sebastiana Pawlika jeszcze pięć spotkań, dlatego szanse na medal nadal pozostają. Najbliższy mecz rozegramy w czwartek 29 sierpnia o 14:30. Rywalem będzie Ukraina.