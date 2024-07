Ujawniono godziny meczów polskich siatkarzy na IO. Kibice będą wściekli

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn praktycznie co cztery lata wymieniana jest w gronie faworytów do medalu na igrzyskach olimpijskich. Niestety - pomimo licznych sukcesów na imprezach rangi mistrzowskiej - czy to w świecie, czy w Europie - biało-czerwoni nie potrafią wedrzeć się do najlepszej czwórki podczas zmagań olimpijskich.

Czy siatkarze przełamią klątwę igrzysk? Znamy dokładny terminarz meczów Polaków

Biało-czerwoni na pięciu ostatnich turniejach olimpijskich docierali do ćwierćfinału. W 2004 roku pokonała ich Brazylia (3:0), cztery lata później reprezentacja Włoch (3:2), a osiem Rosja (3:0). Podczas igrzysk w Rio de Janeiro w 2016 roku przeszkodą nie do pokonania okazali się Amerykanie (3:0). Na ostatnim turnieju w Tokio doszło do dramatycznego spotkania z Francją. Trójkolorowi wygrali 3:2 i ostatecznie sięgnęli po złoto igrzysk.

Teraz ma być inaczej. Podopieczni Nikoli Grbicia znają już rozkład meczów fazy grupowej. Zmierzą się w nich z Egiptem, a także drużynami które zapisały się w historii światowej siatkówki. Chodzi o Brazylię i Włochy - aktualnych mistrzów świata.

Znamy już terminarz spotkań i godziny, w jakich będą rozgrywane. Najnowsze informacje na swoim profilu na portalu X przekazał Maciej Słomczyński, dyrektor produkcji Eurosportu, który będzie jednym z broadcasterów igrzysk olimpijskich w Paryżu.

O ile godziny rozgrywania dwóch z trzech meczów wydają się być naturalne, o tyle jedno ze spotkań rozpocznie się o wyjątkowo nietypowej porze. Chodzi o drugie ze starć, w którym rywalami Polaków będą Brazylijczycy. 31 lipca (środa) siatkarze wyjdą na parkiet o... dziewiątej rano. Zarówno mecz z Egiptem (27 lipca, sobota), jak i z Włochami (3 sierpnia, sobota) rozegrane zostaną natomiast o 17:00.

Wybór godziny meczu z "Canarinhos" może mocno dziwić. Nie dość, że jest to godzina problematyczna dla kibiców w Europie, którzy będą pochłonięci codziennymi obowiązkami, nie łatwo będą mieć też fani w Brazylii. Gdy siatkarze wyjdą na parkiet, będzie tam jeszcze środek nocy.

Terminarz polskich siatkarze na igrzyskach olimpijskich w Paryżu:

Polska - Egipt (27 lipca, sobota, godz. 17)

Polska - Brazylia (31 lipca, środa, godz. 9)

Polska - Włochy (3 sierpnia, sobota, godz. 17)

Najlepszym wynikiem polskich siatkarzy w historii ich występów na IO jest złoto wywalczone w 1976 roku.