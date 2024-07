Gwiazda Rosji wyrzucona z Wimbledonu! Nieprawdopodobny zwrot akcji

Rosjanka Mirra Andriejewa ma zaledwie 17 lat, a już jest 23. tenisistką świata wg rankingu WTA i niedawną półfinalistką wielkoszlemowego Roland Garros, w którym pokonała samą Arynę Sabalenkę. Dlatego też na Wimbledon mogła jechać pewna swego, tym bardziej że już przed rokiem była w stanie awansować do drugiego tygodnia zmagań w Londynie.

Dramat Mirry Andriejewej. Prowadziła 6:1, 3:0, a odpadła z Wimbledonu. Jej siostra miała więcej szczęścia

W meczu pierwszej rundy Andriejewej przyszło mierzyć się z rówieśniczką z Czech - Brendą Fruhvirtovą (WTA 88). Nie było wątpliwości, że to Rosjanka jest faworytką tego spotkania i to się potwierdziło w pierwszym secie, w którym Andriejewa zmiotła rywalkę z kortu, wygrywając aż 6:1.

Co więcej, młodziutka Rosjanka dalej grała świetnie i w drugiej partii prowadziła już 3:0. Wówczas jednak Fruhvirtova potrafiła wrócić do gry, choć przy stanie 2:3 poprosiła o przerwę medyczną, skarżąc się na problemy z oddychaniem. Na jej twarzy pojawiły się nawet łzy, ale po kilkunastu minutach przerwy Czeszka wróciła na kort w świetnym stylu i już nie oddała przeciwniczce ani jednego gema. Andriejewa była kompletnie rozregulowana, Fruhvirtova wygrała drugiego seta 6:3.

W trzecim secie Fruhvirtova poszła za ciosem, Andriejewa nie była już w stanie wygrać ani jednego gema serwisowego. Efekt? 6:2 dla Czeszki i jej sensacyjny awans do II rundy Wimbledonu.

Andriejewej nie zdołała w tym pomóc jej trenerka, Hiszpanka Conchita Martinez, która wygrywała Wimbledon zarówno jako zawodniczka, jak i jako trenerka Garbine Muguruzy. Fruhvirtova z kolei w drugiej rundzie zmierzy się z Hiszpanką Paulą Badosą (WTA 93), która w starciu znacznie bardziej doświadczonych tenisistek pokonała Czeszkę Karolinę Muchovą (WTA 34) 6:3, 6:2.

Co ciekawe jednak jedna Andriejewa zagra w II rundzie w Londynie. Będzie to starsza siostra Mirry, 20-letnia Erika (WTA 101). Rosjanka wskoczyła do drabinki głównej w ostatniej chwili po niespodziewanym wycofaniu się Białorusinki Aryny Sabalenki (WTA 3). Erika Andriejewa tę szansę jednak doskonale wykorzystała, pokonując Amerykankę Eminę Bektas (WTA 107) 7:6, 3:6, 6:3 i w kolejnym meczu zmierzy się z Chorwatką Donną Vekić (WTA 37).