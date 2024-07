Tyle Wilfredo Leon zarobi w Polsce. Można się złapać za głowę

Na poniedziałkowej konferencji prasowej Bogdanka LUK Lublin oficjalnie zaprezentowała Wilfredo Leona i potwierdziła podpisanie z nim kontraktu. Reprezentant Polski po latach spędzonych w Sir Safety Perugia przeniesie się do PlusLigi i zadebiutuje w polskich rozgrywkach w sezonie 2024/25. Najgłośniejsze nazwisko w krajowych rozgrywkach wpływa również na spore zarobki zawodnika.

Oto zarobki Wifredo Leona w Polsce. Niebotyczna suma

- Dołączenie do klubu, który ma takie same marzenia i myślenie, było dla mnie priorytetem - powiedział Wilfredo Leon na konferencji prasowej po podpisaniu kontraktu z Bogdanką LUK Lublin. Dowiedzieliśmy się również, że reprezentant Polski związał się z klubem roczną umową, ale z nadzieją patrzy w przyszłość i planuje jeszcze 6-8 lat grać na najwyższym poziomie.

Oczywiście z miejsca Leon stał się gwiazdą PlusLigi i w kolejnym sezonie będzie przyciągał kibiców na hale w całym kraju. Za popularnością i wielkimi umiejętnościami idzie również ogromna pensja, którą zawodnik otrzyma w Lublinie. Jej przybliżoną wysokość ujawnił "Przegląd Sportowy Onet".

W Perugii Leon zarabiał milion euro za sezon, a po przenosinach do Lublina musiał zdecydować się na obniżkę pensji. Ta nie jest jednak tak znacząca, bo według doniesień kontrakt zagwarantuje mu od 800 do 900 tysięcy euro. Górna granica to prawie 3,9 miliona złotych za rok gry dla piątego zespołu PlusLigi z sezonu 2023/24.

- Gdyby chodziło wyłącznie o czynnik finansowy, pewnie nie zobaczylibyśmy Wilfredo w polskiej lidze, bo miał dużo lepsze oferty z lig zagranicznych. Natomiast sam przyznał, że bardzo zależało mu na powrocie do Polski z przyczyn rodzinnych. Na pewno też chciał zagrać w najlepszej lidze w Europie i pokazać się przed polskimi kibicami - przyznał wiceprezes Bogdanki LUK Maciej Krzaczek.

Pensję dla Wilfredo Leona zapewnić mają liczne kontrakty sponsorskie klubu. Na samej konferencji przedstawiającej zawodnika w nowych barwach było aż sześciu przedstawicieli przedsiębiorstw wspierających lubelską siatkówkę.