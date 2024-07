Nikola Grbić skreślił pierwszego siatkarza przed IO! "Odszedł z grupy"

Siatkarska reprezentacja Polski zakończyła tegoroczną Ligę Narodów na trzecim miejscu. W meczu o brąz w łódzkiej Atlas Arenie rozbili Słowenię 3:0. Ci, którzy grali w finałowym turnieju LN, mają szansę pojechać do Paryża na igrzyska olimpijskie.

Jest pierwszy skreślony przez Grbicia

Szans nie mają ci, którzy ani razu nie znaleźli się w kadrze meczowej w minionym tygodniu - ani na ćwierćfinał z Brazylią (3:1), ani na półfinał z Francją (2:3), ani na niedzielne starcie ze Słowenią. Takim siatkarzem jest Marcin Komenda. Według źródeł TVP Sport będących blisko kadry rozgrywający został już poinformowany o decyzji Nikoli Grbicia i opuścił reprezentację.

- Nie jest to tajemnicą, bo nastąpiło to oficjalnie. Marcin Komenda odszedł od grupy, pożegnaliśmy go. Bardzo ładnie to wyglądało. Zostało szesnastu - przekazało źródło.

Jedynymi rozgrywającymi w polskiej kadrze pozostali Marcin Janusz i Grzegorz Łomacz. Najprawdopodobniej obaj pojadą do Paryża. Ostateczną listę powołanych Grbić musi podać do 8 lipca. Miał to zrobić tuż po zakończeniu Ligi Narodów, ale przyznał, że jeszcze potrzebuje się zastanowić.

- Mam pewne pomysły, ale czasem burza mózgów i taka dodatkowa analiza sprawia, że przypominasz sobie coś, jakiś ważny moment i kieruje to twoje myślenie w nowym kierunku. Mam pewne pomysły, ale i wątpliwości, i będzie tak pewnie do końca. Cieszę się więc, że zawodnicy mają to już najgorsze za sobą. Mnie dopiero to czeka - przyznał Grbić.

Sami siatkarze nie ukrywają, że chcieliby już wiedzieć, kto jedzie na igrzyska. - Wszyscy zdają sobie sprawę, że to są ostatnie szanse, żeby pokazać trenerowi, że może na nich postawić. Ja już jestem zmęczony tym procesem, więc wiem, że moi koledzy również - wyznał Bartosz Kurek, który wydaje się być pewniakiem co do wyjazdu na IO.

Reprezentanci Polski dostali teraz kilka dni wolnego. Do treningów w Spale mają wrócić w piątek. W dniach 12-14 lipca zostanie rozegrany Memoriał Huberta Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni zagrają wtedy z Niemcami i Słowenią. Miał być jeszcze jeden uczestnik IO, ale nie potwierdzono żadnej drużyny. Na igrzyskach Polacy zagrają w grupie z Brazylią, Włochami i Egiptem.