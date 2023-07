Sceny przed kamerami TVP po meczu Polek. Nagle hit Piotra Rubika [WIDEO]

Reprezentacja Polski zanotowała spory sukces w turnieju finałowym Ligi Narodów. Kadra prowadzona przez Stefano Lavariniego zdobyła brązowe medale po wygranej 3:2 nad USA (25:15, 16:25, 25:19, 18:25, 17:15). To był pierwszy medal Polek w światowej imprezie od 55 lat. "Polki mają wyszarpany brąz, tak ważny dla polskiej siatkówki. Bo cieszy, że ten sukces to tylko początek, zapowiedź tego, jak może wyglądać reszta tego sezonu" - pisze Jakub Balcerski, dziennikarz Sport.pl. Tak wielki sukces siatkarek na boisku oznaczał równie wielkie świętowanie.

Polskie siatkarki oszalały po zdobyciu medali. "Nasze są niesamowite"

Tuż po zakończeniu spotkania Agnieszka Korneluk pojawiła się przed kamerami TVP Sport. Wywiad z kapitan reprezentacji Polski nagle został przerwany m.in. przez krzyki Magdaleny Stysiak. Później zawodniczki zaśpiewały utwór Piotra Rubika pt. "Psalm dla ciebie". "Nie tylko świetnie grają, ale też nieźle śpiewają", "nasze są niesamowite", "this is the Voice of Poland", "to jest Polska" - piszą kibice w mediach społecznościowych, którzy świetnie przyjęli taką radość zawodniczek Stefano Lavariniego.

Świętowanie Polek zaczęło się jeszcze na hali, a Stysiak wyściskała się z trenerem Lavarinim. Później Włoch, udzielając wywiadu, został oblany wodą przez jedną z naszych zawodniczek. Warto podkreślić, że biało-czerwone zostały też docenione pod kątem sportowym. Martyna Łukasik znalazła się w drużynie marzeń minionej edycji Ligi Narodów, Korneluk była najlepszą blokującą, a Stysiak najlepiej punktującą zawodniczką.

Teraz Polki będą skupiać się na walce o awans na igrzyska olimpijskie, które odbędą się w przyszłym roku w Paryżu. Turniej kwalifikacyjny odbędzie się we wrześniu w Łodzi, w którym biało-czerwone zagrają ze Słowenią, Włochami, USA, Koreą Południową, Tajlandią oraz Niemcami. Istnieje jednak prawdopodobieństwo, że nie będzie trzeba tego turnieju wygrać, by awansować.

Wszystko dzięki temu, że Polki awansowały na siódme miejsce w rankingu FIVB. Jeśli uda się im pozostać na tej pozycji, to biało-czerwone mogą polecieć na IO dzięki samej klasyfikacji - turniej kwalifikacyjny wyłania sześć zespołów, które awansują na igrzyska. To byłby zarazem pierwszy udział Polek na tej imprezie od 2008 roku i Pekinu.