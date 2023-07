Polki mają igrzyska na wyciągnięcie ręki. Bardzo dobra sytuacja

Reprezentacja Polski kobiet tegoroczne rozgrywki Ligi Narodów zakończyła wielkim sukcesem, jakim jest zdobycie brązowego medalu. Trzecie miejsce nasza drużyna narodowa zajęła po zwycięstwie nad Amerykankami 3:2, a to wszystko w Arlington w Teksasie przed tamtejszą publicznością.

Świetny wynik w Lidze Narodów. Trzecie miejsce po meczu z USA

Zespół prowadzony przez Stefano Lavariniego ze Stanów Zjednoczonych może wracać z podniesioną głową. To właśnie tam odbyła się faza pucharowa Ligi Narodów 2023, gdzie Polki w ćwierćfinale rozbiły reprezentację Niemiec 3:1. Następnie w półfinale musiały uznać wyższość Chinek, które pokonały nas 3:0. Mimo takiej porażki morale reprezentacji Polski nie spadło i w meczu o trzecie miejsce nasza drużyna narodowa pokonała 3:2 Stany Zjednoczone i tym samym zdobyła brązowy medal rozgrywek.

Po Lidze Narodów reprezentantki Polski skupiają się na turnieju kwalifikacyjnym na igrzyska olimpijskie, który rozegrany zostanie we wrześniu w Łodzi. Nasza kadra znalazła się w grupie z Włochami, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Tajlandią, Koreą Południową oraz Słowenią. Przeciwnicy mogą wydawać się mocni, jednakże dzięki sukcesowi w Arlington prawdopodobnie Polki nie muszą nawet wygrać turnieju, aby dostać się do Paryża.

To byłby historyczny sukces. Czwarty wyjazd na igrzyska na wyciągnięcie ręki

Brązowy medal zagwarantował nam wielki awans w rankingu FIVB. Z 17. miejsca reprezentacja Polski awansowała na siódme i jeżeli uda nam się na nim pozostać, to na igrzyska olimpijskie nasza drużyna narodowa pojedzie dzięki samej klasyfikacji. Turniej kwalifikacyjny wyłania bowiem sześć zespołów, które pojadą do Paryża. Następnie z rankingu wybierane jest pięć kolejnych najwyżej ulokowanych zespołów, które jeszcze się na imprezę nie dostały. W związku z tym szansa na awans Polek jest niezwykle wysoka, a jeśli do tego dojdzie, będzie to pierwszy wyjazd polskiej żeńskiej kadry siatkarskiej od 16 lat.

Ostatni raz nasza reprezentacja na igrzyskach olimpijskich pojawiła się w 2008 roku w Pekinie. W całej historii tylko trzykrotnie udało nam się zakwalifikować na tę imprezę, a poza wymienionym wyżej wyjazdem były to także turnieje w 1964 roku w Tokio i cztery lata później w Meksyku.

Ranking FIVB (stan na 17 lipca):