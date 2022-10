Polska - Kanada na mistrzostwach świata. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Polskie siatkarki już w piątek 7 października o godzinie 20:30 rozegrają kolejny arcyważny mecz w mistrzostwach świata. Zmierzą się z Kanadą, a więc swoim bezpośrednim rywalem w walce o awans do ćwierćfinału. Spotkanie to może zadecydować, która z drużyn przejdzie do fazy pucharowej. Gdzie i kiedy oglądać mecz? Transmisja tv, stream online.

3 Fot. FIVB Otwórz galerię Na Gazeta.pl