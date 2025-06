Wilfredo Leon przemówił ws. reprezentacji Polski. "Nadejdzie czas"

Wilfredo Leon ma za sobą fantastyczny, debiutancki sezon w PlusLidze, w którym sensacyjnie poprowadził Bogdankę LUK Lublin historycznego mistrzostwa Polski. Wcześniej klub sięgnął po pierwsze europejskie trofeum - Puchar Challenge. Z końcem maja okazało się, że przyjmujący reprezentacji Polski przedłużył z Bogdanką umowę o kolejny rok.

Wilfredo Leon chce zdobyć medal mistrzostw świata

Po rozgrywkach klubowych przyszedł czas na grę w narodowych barwach w Lidze Narodów, a we wrześniu w mistrzostwach świata. Wilfredo Leon dołączył już do zgrupowania reprezentacji Polski i wskazał, jak wygląda jego sytuacja zdrowotna, gdyż miał problemy ze śródręczem. - Jeśli chodzi o dłoń, to czeka mnie dużo pracy z fizjoterapeutami. W ostatnich dniach nie miałem kontaktu z piłką i czuję się całkiem dobrze. Mam nadzieję, że tak będzie od początku gry w reprezentacji - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" Onet.

Leon został także zapytany, czy wie, jak dużo będzie grać w Lidze Narodów. - Nie i myślę, że nie wie tego nawet sam selekcjoner. (śmiech) Treningi pokażą, w jakiej jestem dyspozycji. Trener Grbić będzie wiedział, kiedy nadejdzie mój czas - ocenił.

Czy Polska zdobędzie medal mistrzostw świata? Leon podchodzi do tej kwestii z rozwagą - Jestem bardzo spokojny, bo widziałem, jaką formę prezentowali moi koledzy w minionym sezonie. Kiedy znów uda nam się zgrać w ramach drużyny narodowej, wszystko pójdzie gładko - stwierdził przyjmujący, który w biało-czerwonych barwach sięgnął po mistrzostwo Europy, wicemistrzostwo olimpijskie i wygrał Ligę Narodów.

- Uważam, że będziemy walczyć. Ja zrobię też wszystko, co w mojej mocy, aby zdobyć ten złoty medal. Oczywiście to nie oznacza, że mistrzostwo świata mamy już w kieszeni. Chciałbym, żeby to jasno wybrzmiało, bo czasami ludzie w niewłaściwy sposób interpretują tego typu stwierdzenia - tak podsumował temat mistrzostw świata, które zostaną rozegrane na Filipinach.

Reprezentacja Polski ma za sobą trzy mecze towarzyskie - z Ukrainę (2:3), Bułgarią (3:2) i Niemcami (1:3). W pierwszym turnieju Ligi Narodów w chińskim Xi'an zmierzą się z Holandią, Japonią, Turcją i Serbią.