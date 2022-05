Szymura wraca do reprezentacji Polski. Po trzech latach. "Wiedziałem"

Selekcjoner reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić, podał w środę pełną listę zawodników powołanych na mecze Ligi Narodów. Serb wybrał 25 siatkarzy, którzy wezmą udział w rywalizacji zaczynającej się już w czerwcu. W gronie powołanych znalazł się m.in. Rafał Szymura, przyjmujący Jastrzębskiego Węgla. Dla 26-latka to powrót do kadry po trzech latach.

Rafał Szymura wraca do reprezentacji po trzech latach. "Teraz czuję się pełnoprawnym członkiem kadry"

Siatkarz opowiedział, jak zareagował na powołanie do reprezentacji po takiej przerwie. Czy było to dla niego zaskoczeniem? - Już wcześniej wiedziałem o tym. Trener Grbić do mnie dzwonił i powiedział, że będę w kadrze. Cieszę się i motywuje mnie to do naszej pracy. Moja głowa pozostaje jednak przy finałach PlusLigi - wyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Szymura odniósł się także do swojej pierwszej przygody w drużynie narodowej. - W tej kadrze tak naprawdę za bardzo wtedy nie byłem. Vital wziął mnie na parę meczów Pucharu Świata do Japonii. Nie byłem więc w reprezentacji za długo, zagrałem tylko dwa spotkania. Teraz czuję się pełnoprawnym członkiem kadry, będę od początku na zgrupowaniu. Występowanie w narodowych barwach to znakomite uczucie - powiedział.

Co ciekawe, powołanie do reprezentacji dostał także młodszy brat Rafała Szymury, Kamil, który gra na pozycji libero dla ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. - To znakomita sprawa. Cieszę się, że ja i młody jesteśmy w kadrze. Myślę, że będziemy mieli okazję razem zagrać. Nasza rodzina na pewno będzie się z tego faktu cieszyła - stwierdził siatkarz Jastrzębskiego Węgla.

Reprezentacja Polski rozpocznie zmagania w Lidze Narodów już 8 czerwca. Wówczas w Ottawie odbędzie się pierwszy turniej tych rozgrywek. Biało-Czerwoni zagrają w kanadyjskim mieście kolejno z Argentyną, Włochami, Bułgarią i Francją.

