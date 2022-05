Selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Słowenii przyjął polskie obywatelstwo

W lutym tego roku 54-latek został mianowany nowym trenerem siatkarskiej reprezentacji Słowenii. Zastąpił na tym stanowisku Włocha Alberto Giulianiego, który pracował w tej roli od 2019 roku. Warto przypomnieć, że Słowenia i Polska zorganizują tegoroczne mistrzostwa świata siatkarzy.

Mark Lebedew złożył życzenia po polsku

Lebedew, który urodził się w Adelajdzie od około 10 lat mieszka w Żorach w województwie śląskim. Informacja o przyznaniu mu obywatelstwa pojawiła się na oficjalnym profilu miasta na Facebooku. "Polska ma nowego obywatela. To żorzanin Mark Lebedew - znany trener siatkówki. Mieszka w naszym mieście od 10 lat i ma dla Was krótkie życzenia" - napisano, dołączając do tego krótki filmik.

Mark Lebedew rozpoczął samodzielną pracę w roli trenera w 2003 roku, obejmując SV Bayer Wuppertal. W kolejnych latach prowadził jeszcze drużyny Pepe Jeans Asse-Lennik, VC Franken, Berlin Recycling Volleys, Jastrzębski Węgiel, Aluron Virtu CMC Zawiercie, eWinner Gwardia Wrocław i VfB Friedrichshafen. Był także selekcjonerem Australii i asystentem trenera w reprezentacji Niemiec. Szkoleniowiec ma na swoim koncie m.in. trzy mistrzostwa Niemiec z Berlin Recycling Volleys, a także brązowe medale Ligi Mistrzów i PlusLigi z Jastrzębskim Węglem.