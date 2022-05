Sensacja! Mistrz Francji spadł z ekstraklasy. Nie pomogły transfery znanych graczy z PlusLigi

W najwyższej francuskiej lidze siatkarskiej stało się to, czego trudno było spodziewać się przed startem sezonu. Broniący tytułu mistrzów kraju AS Cannes nie tylko nie sięgnie po laur drugi raz z rzędu, ale nie zdobędzie go nawet w przyszłym roku. Wszystko przez to, że nieoczekiwanie spadł na niższy szczebel rozgrywek.

Rok temu świętowali mistrzostwo Francji. Teraz spadli z Ligue A

Nowy sezon ekipie z Cannes nie układał się pomyślnie właściwie od początku. Siatkarze grali tak fatalnie, że zajęli ostatnie miejsce w tabeli fazy zasadniczej, z 6 meczami wygranymi i aż 20 przegranymi. Przy tym wszystkim wartko podkreślił, że drużynę nękały liczne kontuzja, a później pojawiły się jeszcze spory z władzami ligi na temat transferów nowych siatkarzy.

Działacze klubu Utrzymanie w elicie próbowali ratować m.in. właśnie poprzez transfery w trakcie rozgrywek. Drużynę mistrzów Francji zasili w ten sposób m.in. znani z występów w PlusLidze Nikołaj Penczew i Ronald Jiménez. Niestety, te zabiegi nie przyniosły powodzenia, a doświadczony trener Nikola Matijasevic nie potrafił pomóc AC Cannes.

W grupie spadkowej kibice zespołu wciąż żywili nadzieję, że nie dojdzie do najgorszego. Niestety, nic z tego. Ostatecznie porażka 1:3 z Poitiers przed własną publicznością pozbawiła ich matematycznych szans na pozostanie w Ligue A. Chociaż przyznać trzeba, że nie sprzedali tanio skóry i walczyli zacięcie. Trzy z czterech setów w meczu rozstrzygnęła rywalizacja na przewagi (31:29, 27:29, 14:25, 32:34). Triumfowali jednak goście, którzy tym samym zagwarantowali pozostanie w Ligue A.

Dopełnieniem okropnego sezonu były także słabe wyniki w rozgrywkach Ligi Mistrzów. AS Cannes przegrali wszystkie sześć spotkań, w których zdążyli zagrać przed odpadnięciem. W tych pojedynkach udało im się urwać ledwie jeden punkt. Nie można jednak nie zauważyć, że w ich grupie grały same tuzy siatkarskich lig: Sir Sicoma Monini Perugia, Itas Trentino oraz Fenerbahce Stambuł.

AS Cannes VB to jeden z najbardziej utytułowanych francuskich klubów siatkarskich, bo aż dziesięć razy sięgał po tytuł najlepszej drużyny w kraju (1981, 1982, 1983, 1986, 1990, 1991, 1994, 1995, 2005, 2021). Do tego siedmiokrotnie w ich dłonie wędrował Puchar Francji. Miał też spore sukcesy w europejskich pucharach – srebro Pucharu Mistrzów (1983) oraz triumfy w Pucharze CEV (1981) i Pucharze Zdobywców Pucharów (1999).