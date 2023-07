Bolesny cios w Rosji, odebrano jej kolejny wielki turniej. Pokrętne tłumaczenie

Rosja od czasu rozpoczęcia agresji na Ukrainę w lutym zeszłego roku coraz bardziej traci znaczenie w światowym sporcie. Tamtejsi zawodnicy w wielu dyscyplinach nie są dopuszczani do międzynarodowej rywalizacji, a o organizacji wielkich imprez Rosjanie mogą zapomnieć. Rok temu stracili m.in. mistrzostwa świata w siatkówce, a rolę gospodarza przejęli Polacy i Słoweńcy. Podobnie było z ostatnim finałem Ligi Mistrzów w Stambule, który pierwotnie miał zostać rozegrany w Sankt Petersburgu.

EHF zdecydowało. Rosja nie będzie gospodarzem mistrzostw świata w piłce ręcznej kobiet

Tym razem Rosjanie otrzymali kolejny cios i to na długo przed rozpoczęciem imprezy, o którą chodzi. To właśnie Rosji w listopadzie 2021 EHF przyznało prawo do organizacji mistrzostw Europy w piłce ręcznej kobiet w 2026 r. Turniej miał odbyć się w Moskwie i Sankt Petersburgu od 3 do 20 grudnia.

Choć do tego czasu pozostało trzy i pół roku i wiele może się wydarzyć, Komitet Wykonawczy EHF już teraz zadecydował o przeniesieniu mistrzostw. - Na początku tygodnia nawiązaliśmy kontakt z rosyjskim związkiem i poinformowaliśmy, że zorganizowanie imprezy w Rosji nie jest możliwe w ramach podanego harmonogramu. W związku z tym EHF będzie poszukiwać alternatywnego gospodarza. Dodatkowe informacje na temat nowego procesu przyznawania nagród zostaną podane w odpowiednim czasie - czytamy w komunikacie EHF-u.

Rosjanie tłumaczą się z odebrania im mistrzostw. "Warunki nie pozwalają na..."

Informację potwierdzili sami Rosjanie w specjalnym oświadczeniu. - Niestety dzisiaj jest taka sytuacja, że rosyjskie drużyny i kluby są zawieszane w międzynarodowych rozgrywkach. A obecne warunki nie pozwalają na terminową realizację wszystkich etapów przygotowań do tak dużego turnieju. Dotyczy to wizyt kontrolnych przedstawicieli EHF, obsługi technicznej hal, przyjazdów kibiców z innych krajów oraz innych kluczowych spraw operacyjnych - tłumaczy rosyjski związek piłki ręcznej, cytowany przez portal Championat.com. - W związku z tym po konsultacjach z kierownictwem EHF podjęto decyzję o przeniesieniu Mistrzostw Europy 2026 z Rosji do innego kraju. Dla całego rosyjskiego środowiska sportowego i piłki ręcznej jest to bardzo trudne, ponieważ aby uzyskać prawo do organizacji turnieju, wykonano wiele pracy. Liczymy na zrozumienie kibiców piłki ręcznej - dodaje.

Najbliższe mistrzostwa Europy w piłce ręcznej kobiet odbędą się w 2024 r. Gospodarzami będą Węgry, Austria i Szwajcaria.