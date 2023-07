Legia chce pozyskać młodego reprezentanta Polski, który był rewelacją poprzedniego sezonu

Legia Warszawa tego lata dokonała już czterech transferów. Do klubu dołączyli Marc Gual (Jagiellonia Białystok), Patryk Kun (Raków Częstochowa), Radovan Pankov (Crvena Zveda) i Juergen Elitim (Watford U-21). Niebawem może pozyskać piątego zawodnika.

Legia Warszawa chce sprowadzić Mateusza Kowalczyka. Może sporo kosztować

Mateusz Kowalczyk w ostatnim sezonie był podstawowym zawodnikiem ŁKS-u Łódź i miał znaczący wkład w awans do ekstraklasy. Choć deklarował, że chciałby rozegrać w tym klubie jeszcze jeden sezon, to możliwe, że będzie musiał odejść już tego lata. Z informacji portalu Łódzki Sport wynika, że na razie nie udało się porozumieć w sprawie przedłużenia jego kontraktu, wygasającego z końcem czerwca 2024 roku. Główną przeszkodą jest wysokość pensji. Klub oferuje zawodnikowi sporą podwyżkę. Jednak 19-latek oczekują wynagrodzenia, które uczyniłoby go jednym z najlepiej zarabiających w zespole.

Nie tak dawno w programie "Cafe Futbol" dyrektor sportowy Jacek Zieliński przyznał, że pomocnik jest na liście życzeń Legii. Według Łódzkiego Sportu ŁKS oczekuje za zawodnika miliona euro (ok. 4,43 mln złotych), lecz z ustaleń Interii Sport wynika, że warszawianie mieliby zapłacić około 650 tysięcy euro (ok. 2,88 mln zł).

Na razie stołeczny klub nie poczynił kroków w kierunku zakontraktowania utalentowanego gracza. Według Piotra Kamienieckiego z TVP Sport nie została złożona żadna oficjalna oferta. Potwierdził to Paweł Gołaszewski z "Piłki Nożnej".

Młodzieżowe mistrzostwa Europy wpłyną na sytuację Mateusza Kowalczyka?

Kowalczyk obecnie przebywa na Malcie, gdzie z reprezentacją Polski rywalizuje w mistrzostwach Europy do lat 19. To może okazać się istotne w kontekście transferu, w przypadku dobrego występu zapewne mógłby liczyć na oferty z zagranicznych drużyn, które byłyby skłonne spełnić finansowe żądania ŁKS-u. W pierwszym spotkaniu z Portugalią (0:2) zagrał w podstawowym składzie, zszedł z boiska w 58 minucie.

Mateusz Kowalczyk karierę zaczynał w podwarszawskiej Ząbkovii Ząbki. Do ŁKS-u trafił latem 2021 roku. Początkowo grał w rezerwach. W ostatnim sezonie występował już tylko w pierwszej drużynie, w 27 występach strzelił sześć goli oraz zanotował cztery asysty.