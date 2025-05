Media: Saudyjczycy znaleźli następcę Cristiano Ronaldo

"Ten rozdział jest zakończony. Historia? Nadal jest pisana. Jestem wdzięczny wszystkim" - ta krótka wiadomość Ronaldo zamieszczona po ostatnim ligowym spotkaniu Al-Nassr wystarczyła, by rozpalić wyobraźnie środowiska piłkarskiego w kwestii przyszłego pracodawcy Portugalczyka. Chociaż 40-latek pod względem indywidualnych statystyk jak zwykle błyszczał i strzelił 93 bramki w 105 spotkaniach, to nie miały one przełożenia na drużynowe sukcesy klubu. A przecież właśnie dla nich został sprowadzony. Z tego względu przygodę Ronaldo na Bliskim Wschodzie można uznać za słodko-gorzką.

Ronaldo odchodzi, Saudyjczycy już szukają następcy

Wprawdzie gwiazdor nie napisał wprost o swoim odejściu z klubu, ale wspomniana wiadomość jasno sugeruje taki ruch. Jego koniec przygody z Al-Nassr potwierdzają także ruchy samego klubu, który zaczął rozglądać się za nowym napastnikiem. Jak informuje portal talkSPORT, arabskim działaczom w oko wpadł zawodnik Liverpoolu, Luis Diaz.

Kolumbijczyk dołączył do "The Reds" w styczniu 2022 roku, sprowadzony za 54 miliony euro z FC Porto. Ale bynajmniej nie podbił szturmem zespołu, który wówczas prowadził Jurgen Klopp. W pierwszych dwóch sezonach zdobył kolejno 6 i 5 bramek, a ponadto zmagał się z urazem kolana. Dopiero w ubiegłorocznej kampanii zaliczył przełom i stał się podstawowym zawodnikiem zespołu. Diaz we wszystkich rozgrywkach do 13 bramek dołożył 7 asyst, a Liverpool wygrał Puchar Ligi Angielskiej.

Sezon 2024/2025 był jeszcze lepszy w wykonaniu Kolumbijczyka i jego zespołu, dowodzonego już przez Arne Slota. Liverpool z przewagą aż 10 punktów nad drugim w tabeli Arsenalem wywalczył mistrzostwo kraju, zaś Diaz we wszystkich rozgrywkach zdobył 17 goli i 8 asyst. Z kolei w Premier League spośród graczy Liverpoolu lepszymi liczbami może pochwalić się tylko Mohammed Salah.

Dobra gra Diaza sprawiła, że Al-Nassr obrało go za główny cel podczas nadchodzącego okienka transferowego. Jednak czy taki transfer jest możliwy? Diaz posiada z Liverpoolem umowę ważną do końca sezonu 2026/2027, więc Saudyjczycy z pewnością musieliby sięgnąć do kieszeni, by go sprowadzić. To akurat nie stanowiłoby dla nich żadnego problemu.

Pytanie tylko czy sam piłkarz chciałby odejść z Liverpoolu. Zespół aktualnie znajduje się na fali, a Slot bardzo ceni sobie Kolumbijczyka. Tu ponownie wracamy jednak do głównego argumentu, który posiada Al-Nassr, czyli pieniędzy. Jeżeli coś ma skusić do przenosin 28-latka, to ogromne zarobki, których żaden inny klub nie będzie w stanie mu zaproponować.