Polskie kluby poznały rywali w Lidze Mistrzów. Wielkie hity już w fazie grupowej

Barlinek Industria Kielce i Orlen Wisła Płock w ostatnim sezonie pokazały się z bardzo dobrej strony w Lidze Mistrzów. Płocczanie byli bardzo blisko historycznego awansu do Final Four, lecz w ćwierćfinale przegrali z Magdeburgiem. Ten sam zespół w finale rozgrywek okazał się lepszy od kielczan.

Barlinek Industria Kielce i Orlen Wisła Płock poznały rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Oba polskie zespoły w sezonie 2023/24 będą miały okazję ponownie zaprezentować się w elitarnych rozgrywkach. Barlinek uzyskał do nich awans jako mistrz kraju, Wisła natomiast otrzymała od europejskiej federacji dziką kartę, między innymi za sprawą dobrego wyniku w ostatniej edycji.

We wtorek 27 czerwca odbyło się losowanie, w którym polskie drużyny poznały rywali w fazie grupowej. Kielczan, którzy byli losowani z pierwszego koszyka, czeka rywalizacja między innymi z PSG, Pickiem Szeged czy THW Kiel, natomiast płocczanie, losowani z drugiego koszyka, zagrają choćby z broniącym tytułu Magdeburgiem, Barceloną czy Veszprem.

Grupy Ligi Mistrzów piłkarzy ręcznych w sezonie 2023/24

Grupa A

Barlinek Industria Kielce

PSG

THW Kiel

HC Zagrzeb

Aalborg

Pick Szeged

HC Pelister

Kolstad

Grupa B

GOG

Veszprem

Barcelona

Magdeburg

Orlen Wisła Płock

Montpellier

Porto

RK Celje

Dwa najlepsze zespoły z każdej grupy awansują bezpośrednio do ćwierćfinałów. Drużyny z miejsc od trzeciego do szóstego zmierzą się w 1/8 finału.

Zagłębie Lubin poznało rywalki w fazie grupowej Ligi Mistrzyń

Rywalki w Lidze Mistrzyń poznały także zawodniczki Zagłębia Lubin. Były one losowane z trzeciego koszyka, trafiły do grupy B, gdzie zmierzą się z Esbjergiem, Metz, Kristiansand, Rapidem Bukareszt, Rail Cargo Hungaria, Mercatorem Ljubljana oraz Ikast Handbold. Dwa najlepsze kluby awansują od razu do ćwierćfinału, te z miejsc od trzeciego do szóstego zagrają w 1/8 finału.

Pierwsze mecze Ligi Mistrzyń zostaną rozegrane w weekend 9-10 września. Niedługo później, bo 13-14 września 2023, ruszy Liga Mistrzów.