Media: Oto priorytety transferowe Barcelony. Mogą zastąpić obu Polaków

Choć FC Barcelona należała w minionym sezonie do najmocniejszych ekip w Europie, zaś hiszpańskie rozgrywki w pełni zdominowała, nie ma wątpliwości, że w jej kadrze jest nieco braków. Lamine Yamal i Raphinha na skrzydłach czy Jules Kounde na prawej obronie byli eksploatowani do granic możliwości z uwagi na brak jakościowych zmienników. Katalończycy ruszają zatem na łowy i na ten moment kierują pełnię uwagi na dwóch zawodników.

Ta cecha Luisa Diaza przyciąga Barcelonę. Lewandowski będzie miał trudniej

Według "Mundo Deportivo" dla Barcelony najwyższym priorytetem są teraz transfery Luisa Diaza oraz Joana Garcii. Obaj od dłuższego czasu łączeni są z przenosinami do Katalonii. Pierwszy z nich to skrzydłowy Liverpoolu, ale mogący też grać na innej pozycji. I to właśnie ten drugi fakt mocno przyciąga Barcelonę. - Sprowadzenie Diaza byłoby wydatkiem rzędu 70-80 milionów euro. Jednak Deco uważa, że jego charakterystyka sprawia, że od razu mógłby pomóc Barcelonie. W dodatku Kolumbijczyk może też grać ustawiony jako klasyczna dziewiątka. To coś potencjalnie dobrego, biorąc pod uwagę, że Lewandowski ma już 36 lat - czytamy.

Nowy konkurent dla Szczęsnego zdecyduje w tym tygodniu

Jednak celem numer jeden jest aktualnie zdecydowanie Joan Garcia. Bramkarz Espanyolu ma poszerzyć rywalizację w katalońskiej bramce i to, że Wojciech Szczęsny najpewniej przedłuży umowę z Barceloną, nic tu nie zmienia. Konkurencja jednak nie śpi, a golkiper jeszcze nie zdecydował. - W najbliższy weekend Garcia ma spotkać się ze swoimi agentami i przeanalizować wszystkie oferty. Klubowi, który najbardziej go przekona, powie "tak" - pisze "Mundo Deportivo".

Kataloński dziennik wspomina także, że gdyby plan sprowadzenia Diaza się nie powiódł, alternatywą jest Marcus Rashford z Manchesteru United. Jednak co do niego klub ma nie być jeszcze w pełni przekonany. Już wcześniej dziennik "Sport" informował, że dyrektor sportowy Deco spotkał się z agentem Anglika, jednak cała operacja może być piekielnie trudna do przeprowadzenia.