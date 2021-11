Sensacyjny transfer Neymara? "Wielcy piłkarze grają w Premier League"

Letni transfer Leo Messiego do klubu ze stolicy Francji sprawił, że Neymar ponownie może występować w jednym zespole ze swoim przyjacielem. Może się to jednak zmienić, o czym poinformował kataloński dziennik "El Nacional". Rzekomo sprowadzeniem Brazylijczyka zainteresowany jest Manchester United.

REKLAMA

Zobacz wideo Eric Abidal zabrał przydomek "Galaktyczni" Realowi. Teraz inny zespół składa się z "galaktycznych piłkarzy"

Xavi chce zaskakującego transferu do Barcelony. 159 goli w 153 meczach

Neymar na celowniku Manchesteru United

W klubie z czerwonej części Manchesteru w niedzielę doszło do istotnej zmiany. Ole Gunnar Solskjaer został zwolniony ze stanowiska menedżera pierwszego zespołu, a jego miejsce zajął tymczasowo Michael Carrick. Klub jednak będzie poszukiwał szkoleniowca, który na stałe obejmie ekipę "Czerwonych Diabłów".

Co więcej, klub chciałby sprowadzić piłkarza, który "stałby się liderem mogącym pomóc zespołowi wyjść z dołka". Początkowo spekulacje dotyczyły Viniciusa Juniora, jednak w tym przypadku zaporą nie do przebicia może być cena za Brazylijczyka.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Neymar chce nowych wyzwań?

Drugą opcją jest właśnie Neymar. Katalońskie media przypomniały jego wypowiedź sprzed trzech lat, kiedy to powiedział, że "wszyscy wielcy piłkarze grają w Premier League. Manchester United rzekomo ma się opierać na tych słowach i wierzyć, że uda się dzięki temu przekonać go do przenosin.

Barcelona szykuje się do hitowego transferu. Reakcja na doniesienia o Aguero

"El Nacional" zwraca również uwagę na fakt, iż Neymar co prawda zdobył z PSG trzy mistrzostwa Francji, ale brak sukcesów w europejskich pucharach może zachęcić go do poszukania nowych wyzwań. Po ewentualnych przenosinach na Old Trafford Brazylijczyk dzieliłby szatnię z innymi wielkimi zawodnikami, pokroju np. Cristiano Ronaldo.