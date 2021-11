Hakim Ziyech może zmienić klub. Bundesliga wzywa

28-letni skrzydłowy nie jest szczęśliwy z liczby minut, jaką otrzymuje w tym sezonie od Thomasa Tuchela. Do tej pory Hakim Ziyech rozegrał zaledwie 10 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Szczególnie dotkliwa ma być dla niego znikoma liczba występów w Premier League - zagrał w czterech spotkaniach, przebywając na boisku zaledwie 182 minuty.

Hakim Ziyech niezadowolony ze swojej sytuacji w Chelsea

Kilka tygodni temu Thomas Tuchel publicznie wypowiedział uwagi, jakie ma wobec swojego zawodnika. Niemiecki menedżer wskazał, że Marokańczyk przede wszystkim powinien poprawić sposób podejmowania decyzji, co według mediów jest jedną z głównych przyczyn, dla których trener niezbyt często stawia na niego w tym sezonie.

Choć kariera 28-latka w stolicy Anglii trwa dopiero ponad rok, już w styczniu może on zmienić barwy klubowe. Takie informacje przekazał niemiecki dziennik "Bild", według którego Ziyech będzie się domagał pozwolenia na odejście, nawet w ramach wypożyczenia.

Borussia Dortmund będzie chciała sprowadzić Ziyecha

Gazeta wskazuje, że nowym pracodawcą Marokańczyka może być Borussia Dortmund. Oba kluby miały już okazje ze sobą współpracować - miało to miejsce między innymi w 2018 roku przy okazji transferu Christiana Pulisica do Londynu. Fakt ten mógłby sprawić, że potencjalne negocjacje mogłyby nie trwać zbyt długo.

Kontrakt wycenianego przez portal Transfermarkt na 38 milionów euro Ziyecha z Chelsea jest ważny do czerwca 2025 roku. Marokańczyk jest wychowankiem SC Heerenveen, z którego w 2014 roku przeniósł się do Twente Enschede, a dwa sezony później do Ajaksu Amsterdam.