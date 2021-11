Real Madryt przed rewolucją kadrową. Aż sześciu piłkarzy na wylocie z klubu

Podczas tegorocznego letniego okienka transferowego z Realu Madryt odeszło dotychczasowych dwóch etatowych środkowych obrońców - Raphael Varane i Sergio Ramos. Do stolicy Hiszpanii sprowadzono z kolei jedynie Davida Alabę i Eduardo Camavingę. Wiele wskazuje na to, że w przyszłym roku dojdzie do większej rewolucji.

REKLAMA

Zobacz wideo "To jest wymarzony trener Legii Warszawa. Gołębiewski tylko do końca sezonu"

Piłkarz zrobił coming out, teraz boi się jechać na mundial. "Tam karzą śmiercią"

Real usilnie poszukuje oszczędności

Nie od dziś wiadomo, że "Królewscy" aktywnie sondują możliwość sprowadzenia Kyliana Mbappe i Erlinga Haalanda. W przypadku Francuza nie będzie trzeba wydać ani jednego euro, bowiem jego kontrakt z PSG wygasa w czerwcu 2022 roku. Nie zmienia to jednak faktu, że obaj znacząco mogliby uszczuplić klubową kasę z uwagi na wysokie żądania dotyczące pensji.

Mając to na uwadze, władze Realu Madryt poważnie rozważają dokonanie sporych oszczędności i pozbycie się niepotrzebnych zawodników. Hiszpański dziennik "AS" informuje, że latem przyszłego roku klub będzie chciał zaoszczędzić aż 108 milionów euro na samych wypłatach dla zawodników.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Sześciu piłkarzy Realu na wylocie z klubu

Sytuacja trzech piłkarzy "Królewskich" jest dosyć klarowna. Gareth Bale, Marcelo oraz Isco najpewniej odejdą z klubu, bowiem ich kontrakty dobiegają końca. Największą pensję spośród tych graczy inkasuje Walijczyk, którego roczne zarobki wynoszą 15 milionów euro netto. W kwocie brutto jest to z kolei kwota dwukrotnie wyższa.

Niepewna przyszłość w Realu dotyczy również Edena Hazarda. Co prawda klub wciąż wierzy, że Belg wróci na poziom prezentowany w Chelsea, jednak na ten moment nie jest on kluczową postacią w drużynie. Nie można więc wykluczyć, że latem "Królewscy" będą chcieli go sprzedać lub co najmniej wypożyczyć.

Media donoszą o przyszłości Ramosa w PSG. Jego brat zabrał głos

Przyszłości w klubie ze stolicy Hiszpanii nie mają z kolei Jesus Vallejo i Luka Jović. Sprzedaż zwłaszcza drugiego z tych zawodników mogłaby być dla Realu korzystna, bowiem w jego kontrakcie widnieje pokaźna suma odstępnego. Serwis "Transfermarkt" wycenia go na 20 milionów euro.