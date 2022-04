PSG oddało piłkarza za bezcen. Teraz chce go z powrotem za 70 mln euro

W 2019 roku go nie chcieli i sprzedali za 13 mln euro. Dziś zwracają się do RB Lipsk, aby odkupić Christophera Nkunku, by ten mógł raz jeszcze zagrać w koszulce Paris Saint-Germain. Francuz wychowywał się w klubie z Paryża, przechodząc przez kolejne roczniki, aż do pierwszego składu. W Lipsku złapał świetną wręcz formę. W tym sezonie ma na koncie 40 spotkań, w których strzelił 27 goli i 17 asyst.

Christopher Nkunku może przebierać w ofertach. Mbappe kluczem do sensacyjnego powrotu?

Zdaniem Foot Mercato rozmowy między Lipskiem, a PSG już się rozpoczęły, jednak mogą mieć długi przebieg. Odzyskanie Nkunku może być trudne, bo sam RB Lipsk walczy o to, aby 24-latek przedłużył z nim kontrakt. Jego aktualna umowa wygasa z końcem czerwca 2024 roku. Niemiecki klub chce dać mu tak dużą podwyżkę, że Nkunku może stać się jednym z najlepiej opłacanych zawodników w Bundeslidze. W nowej umowie ma zostać wpisana kwota wykupu. Część źródeł pisze, że wyniesie ona 60 milionów euro.

Władze PSG mają być tak zdeterminowane, że są w stanie zapłacić za pomocnika ponad 70 milionów euro. Dodatkowym atutem klubu z Paryża ma być relacja Christophera Nkunku z Kylianem Mbappe. "Są bardzo blisko związani" - czytamy w artykule.

Źródło dodaje, że kupno Nkunku może pomóc PSG zatrzymać Mbappe w swoich szeregach. Kontrakt napastnika wygasa z końcem bieżącego sezonu. Od kilku miesięcy 23-latek łączony jest z Realem Madryt.

PSG nie jest jedynym klubem, który obserwuje rozwój Nkunku. Na liście zainteresowanych znajdują się też Bayern Monachium, Arsenal, Manchester United, Manchester City, a nawet FC Barcelona.