PZPN jest gotowy pomóc reprezentacji Ukrainy. Wszystko na własny koszt

Polski Związek Piłki Nożnej wyraził gotowość do zorganizowania zgrupowania reprezentacji Ukrainy i jest w stanie to zrobić na własny koszt - informuje "Przegląd Sportowy". Jest to kolejny gest pomocy, którym wykazał się PZPN w ostatnim czasie.

