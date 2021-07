Kolejny Polak może zagrać z Milikiem. "Marsylia uważnie obserwuje sytuację"

Nabet zaznacza jednak, że głównym kandydatem na wzmocnienie prawej obrony Marsylii jest Pol Lirola. Hiszpan spędził ostatni sezon na wypożyczeniu, a Francuzi chcą go wykupić z Fiorentiny. Jak informuje Fabrizio Romano, transfer niedługo może zostać zrealizowany, jako że Marsylia złożyła ofertę w wysokości 12 mln euro, choć płatność miałaby zostać rozłożona na wiele lat. Sam piłkarz już uzgodnił warunki kontraktu indywidualnego.

Robert Gumny opcją zapasową Marsylii

Gdyby jednak z jakiegoś względu transfer Liroli się nie udał, Marsylia uważnie obserwuje sytuację Roberta Gumnego. Pablo Longoria - prezes i dyrektor sportowy OM - pytał Augsburg o Polaka, jednak na razie "nie ma żadnych konkretów", jak informuje Nabet.

Gumny trafił do Augsburga we wrześniu ubiegłego roku z Lecha Poznań za 2 mln euro. - Różnica jakości piłkarzy jest niewyobrażalna. Nie myślałem, że będą aż pod tak dużym wrażeniem indywidualnych umiejętności zawodników. Jak się mówi przy porównywaniu zawodników, że jeden jest na innej półce, tak w przypadku piłkarzy z Bundesligi a ekstraklasy to nie tylko inna półka, ale też inna szafa - wyjaśniał swoje trudności na początku przygody z Augsburgiem, ale z czasem zaczął radzić sobie lepiej. Łącznie rozegrał 24 mecze w Bundeslidze (1371 minut), strzelając jednego gola i zaliczając jedną asystę. Jego zespół zajął w poprzednim sezonie 13. miejsce w lidze.

Marsylia była za to piąta i zagra w eliminacjach Ligi Europy. Arkadiusz Milik jest jej piłkarzem od stycznia, gdy przeszedł z Napoli - we francuskim klubie rozegrał 16 spotkań, w których strzelił 10 bramek i zaliczył jedną asystę.