Hit! Polak przywitał się we francuskim klubie. Wziął telefon i się zaczęło [WIDEO]

Śpiewanie piosenek to tradycja w piłkarskich szatniach na całym świecie. Zawodnicy, którzy przychodzą do drużyny, w ramach "wkupnego" muszą zaśpiewać przed całym zespołem wybrany przez siebie utwór. Gdy Erling Haaland zamieniał Red Bulla Salzburg na Borussię Dortmund, internet obiegło wideo, na którym Norweg śpiewał piosenkę "Everything's Gonna Be Alright" Boba Marleya.

Kilka lat temu wokalnymi umiejętnościami musiał popisać się też Wojciech Szczęsny. Gdy Polak wchodził do szatni Juventusu, zaśpiewał jeden z przebojów Justina Biebera.

Fila śpiewał piosenkę Zenka Martyniuka

Tradycja nie ominęła też Karola Fili. Były już zawodnik Lechii Gdańsk witał się z kolegami z francuskiego Strasbourga i na ten moment wybrał piosenkę "Przez twe oczy zielone" zespołu Akcent, którą śpiewa Zenon Martyniuk.

"Karol zdał śpiewająco swój test. By rozpalić ogień, użył nawet kilku słów po francusku. Brawo, Karol!" - czytamy na oficjalnym koncie twitterowym francuskiego klubu.

Fila jest wychowankiem Lechii Gdańsk. W 102 meczach w pierwszej drużynie strzelił cztery gole i miał 10 asyst. Latem podpisał czteroletni kontrakt ze Strasbourgiem. Nowy klub Polaka to 15. zespół poprzedniego sezonu Ligue 1.

