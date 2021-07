Ogromne kłopoty polskiego bramkarza. Zaskakująca sytuacja w PSG

Paris Saint-Germain jest królem letniego okna transferowego. Przed nowym sezonem do drużyny Mauricio Pochettino dołączyli tacy zawodnicy, jak Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum, czy też mistrz Europy i MVP Euro 2020, bramkarz Gianluigi Donnarumma. Co więcej, paryżanie zapłacili tylko za Hakimiego, którego sprowadzenie z Interu Mediolan kosztowało około 70 milionów euro. Ramos, Wijnaldum i Donnarumma przyszli do PSG jako wolni zawodnicy.

Transfer Donnarummy sprawia jednak, że ponownie z paryskiego klubu będzie musiał odejść Marcin Bułka. Polak, który w barwach PSG zaliczył dwa występy w Ligue 1, w minionym sezonie był wypożyczany do klubów drugoligowych - hiszpańskiego FC Cartagena i francuskiego Chateauroux. Trudno mówić, żeby te wypożyczenia były udane. W Hiszpanii Bułka praktycznie nie grał, a z Chateauroux spadł do trzeciej ligi.

Ogromne kłopoty Marcina Bułki

22-latek wrócił do Paryża, ale na występy w drużynie Pochettino raczej nie ma co liczyć. Konkurencja do gry w bramce PSG jest bowiem ogromna. Paryżanie mają obecnie w kadrze aż dziewięciu bramkarzy, z których większość będzie musiała odejść jeszcze latem. Wiele wskazuje na to, że numerem 1 w bramce wicemistrzów Francji będzie Gianluigi Donnarumma, ale oprócz niego są też tak klasowi golkiperzy, jak Keylor Navas, Sergio Rico czy Alphonse Areola (którego chce West Ham). Grono bramkarzy uzupełniają Francuzi Alexandre Letellier, Garissone Innocent, Lucas Lavallee i Włoch Denis Franchi.

Bułka ma być jednym z tych golkiperów, których PSG chciałoby się jak najszybciej pozbyć. Oprócz niego podobny los ma spotkać Rico, Areolę (którego chce West Ham) oraz Innocenta. Nie wiadomo jednak, czy polski bramkarz zostanie sprzedany, czy jedynie wypożyczony.