Marsylia szykuje się na odejście Milika. Prezes klubu "bardzo aktywny"

"Bardzo aktywny Pablo Longoria już przygotowuje się do letniego okna transferowego" - czytamy na francuskim portalu. Według mediów Olympique Marsylia obserwuje Sebastiana Villę, 24-letniego napastnika Boca Juniors oraz Artema Dowbyka, 23-latka z ukraińskiego SK Dnipro-1. Nie podano szczegółów dotyczących ewentualnych transferów klubu. Portal podkreśla, że Marsylia chce się w ten sposób przygotować na odejście Arkadiusza Milika.

Arkadiusz Milik odejdzie z Olympique Marsylia? Klub obserwuje napastników, którzy mają zastąpić Polaka

Arkadiusz Milik trafił do Marsylii w styczniu tego roku po fatalnym dla niego czasie w Napoli. Pierwszą część sezonu Polak w głównej mierze spędził na trybunach. Po przejściu do Olympique Marsylia szybko wskoczył do pierwszej jedenastki i jak na razie dobrze wykorzystuje swoją szansę. Dotychczas rozegrał 13 spotkań, w których strzelił sześć goli i zanotował jedną asystę.

- Nigdy nie powiedziałem, że chcę odchodzić z Marsylii. Jestem tu bardzo szczęśliwy - powiedział Arkadiusz Milik w rozmowie z francuskim Canal+. Kim są zawodnicy obserwowani przez Olympique Marsylia?

Sebastian Villa to 24-letni Kolumbijczyk, w który w sezonie 2020/21 rozegrał w brawach Boca Juniors 14 spotkań i strzelił sześć goli. Aktualny kontrakt piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. W zespole występuje od 2018 roku. Artem Dowbyk z kolei jest związany z SK Dnipro-1 do 2023 roku. Ukraiński napastnik trafił do klubu w poprzednim letnim okienku transferowym. Dotychczas 23-latek wystąpił w 25 spotkaniach, zdobył 10 bramek i jedną asystę.