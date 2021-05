Arkadiusz Milik przerwał milczenie ws. transferu. Kibice będą szczęśliwi

Arkadiusz Milik trafił do Marsylii w styczniu tego roku po fatalnym dla niego czasie w Napoli. W pierwszej części sezonu Milik w ogóle nie grał, ale w Olympique'u dostał szansę na odbudowanie się. Polak szybko wskoczył do pierwszej jedenastki i jak na razie dobrze wykorzystuje swoją szansę. W 13 meczach dla francuskiego zespołu zdobył sześć bramek. Zaliczył też jedną asystę.

Milik odejdzie z Marsylii? Nie wszystko zależy od niego

Milik nie ukrywał jednak, że ma ambicje, aby sprawdzić się w jeszcze lepszym klubie. To podsyciło plotki o jego możliwym odejściu już tego lata. W ostatnich dniach spekulacje nasiliły się. Według "Corriere dello Sport", Milikiem ma być zainteresowana AS Roma, do której Milik miał trafić już w zeszłym roku, ale ostatecznie do transferu nie doszło. Polaka do Rzymu miałby sprowadzić Maurizio Sarri, który wkrótce ma objąć drużynę. Sarri jest fanem talentu Milika i niewykluczone, że spróbuje go sprowadzić. Poza tym media informowały też o zainteresowaniu Juventusu, a także PSG i Atletico Madryt.

Olympique ma kontrolę nad jego sytuacją, co może ucieszyć kibiców francuskiego klubu - Wypożyczyliśmy go z opcją wykupu, a on zawsze powtarza, że jest tu szczęśliwy i nigdy nie rozmawialiśmy o jego transferze, gdyby zgłosił się po niego inny wielki klub. Milik chce przedłużyć kontrakt z Marsylią – zapewniał niedawno prezes klubu, Pablo Longoria. Według francuskich mediów, niedawno odbyło się spotkanie władz klubu z przedstawicielami Milika w sprawie jego przyszłości.

Arkadiusz Milik zabrał głos w sprawie swojej przyszłości

Głos zabrał w końcu sam zawodnik. W rozmowie z francuskim Canal+ miał powiedzieć, że czuje się w klubie dobrze i nie deklarował odejścia z klubu. – Nigdy nie powiedziałem, że chcę odchodzić z Marsylii. Jestem tu bardzo szczęśliwy. Czuje się tu dobrze. Marsylia dała mu szansę w trudnym momencie. Mam ważny kontrakt, więc wiele zależy też od klubu – przekonuje Milik cytowany przez "Corriere dello Sport"

Na razie Milik musi skupić się na tym, aby pomóc swojej drużynie zająć piąte miejsce, które daje prawo gry w europejskich pucharach. W piątek jego zespół zaledwie zremisował ze Strasbourgiem 1:1, a Milik zebrał przeciętne noty na swój występ.

