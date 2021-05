Mourinho zgarnie fortunę! Nowy trener Romy będzie pobierał aż dwie pensje

Informacja o zatrudnieniu Jose Mourinho przez AS Romę wstrząsnęła piłkarskim światem. W dzisiejszych czasach rzadko się zdarza, aby udało się zatrudnić jakiegokolwiek piłkarza czy trenera bez przecieku do mediów. Tym razem tak było i nawet najlepiej poinformowani włoscy dziennikarze nie spodziewali się zatrudnienia Portugalczyka w Rzymie. Według ich informacji prawie pewnym było już zatrudnienie w klubie Maurizio Sarriego i zastanawiano się już jakich piłkarzy będzie potrzebował włoski menedżer.

Jose Mourinho wraca więc na ławkę trenerską po bardzo krótkiej przerwie. Niewiele ponad dwa tygodnie temu został zwolniony z Tottenhamu i zdawało się, że czeka go raczej dłuższa przerwa. W Londynie nie udało mu się zbyt wiele osiągnąć. Nie zdobył żadnego trofeum, drużyna w tym sezonie nie awansuje najprawdopodobniej do Ligi Mistrzów i w dodatku skompromitowała się w 1/8 finału Ligi Europy z Dinamem Zagrzeb.

Okazuje się, że dla Portugalczyka powrót na ławkę trenerską będzie także powrotem do czołówki najlepiej opłacanych trenerów. Jak poinformował włoski dziennikarz Tancredi Palmeri, Mourinho przed dwa następne sezony będzie pobierał dwie pensje. Jego trzyletni kontrakt z AS Romą jest wart 7 milionów euro za sezon, jednak jeszcze więcej będzie dostawał od... Tottenhamu. W sezonach 2021/22 i 2022/23 klub z Londynu będzie mu wypłacał po 9 milionów euro za każdy z nich, co łącznie z pensją w Rzymie da aż 16 milionów za sezon. Wychodzi na to, że w ciągu trzech lat pracy w stolicy Włoch Jose Mourinho zainkasuje 39 milionów euro. Dzięki temu Portugalczyk znajdzie się na podium najlepiej zarabiających trenerów na świecie. Zdecydowanym liderem tej klasyfikacji jest szkoleniowiec Manchesteru City, Pep Guardiola, który zarabia około 23 milionów euro za sezon. Kolejny w tym zestawieniu jest pracujący w Atletico Madryt Diego Simeone, który otrzymuje 15 milionów euro.

Jose Mourinho w trakcie swojej kariery pracował w wielu czołowych europejskich klubach takich jak Inter Mediolan, Real Madryt czy Manchester United. Dwukrotnie wygrywał Ligę Mistrzów z dwoma różnymi klubami. Ma na swoim koncie także osiem krajowych mistrzostw. Swego czasu był uznawany za jednego z najlepszych trenerów na świecie, ale w ostatnim czasie pojawia się co do tego co raz więcej wątpliwości. Jego ostatnim trofeum był puchar za zwycięstwo w Lidze Europy w 2017 roku z Manchesterem United.

