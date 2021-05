Kto nie chciałby się kompromitować tak jak Guardiola? Trwa absurdalna debata

Nie do trzech, a do pięciu razy sztuka. Właśnie tylu podejść potrzebował Pep Guardiola, by wprowadzić Manchester City do pierwszego w historii finału Ligi Mistrzów. Trener z Santpedor stanie przed szansą na wygranie najważniejszego trofeum w klubowym futbolu po raz trzeci w karierze. Ostatni raz udało mu się to w 2011 roku. – Ludzie myślą, że zakwalifikowanie się do finału jest łatwe i że jeśli kiedyś ci się to udało, to będziesz to robić co roku. A to bzdura – ocenił Katalończyk.

Manchester City wreszcie przebił szklany sufit. Sukces legitymizuje projekt

Guardiola po odejściu z Barcelony zbudował fenomenalne drużyny w Monachium i w Manchesterze, ale Liga Mistrzów mu się opierała. – W tych rozgrywkach przeznaczenie musi odgrywać jakąś rolę – uśmiechał się trener. Mimo tego, że jego drużyny były maszynami, nie umiały przebić szklanego sufitu. Bayern trzy razy z rzędu odpadał w półfinałach z hiszpańskimi gigantami – Realem, Barceloną i Atletico. City żegnało się z rozgrywkami wcześniej, w 1/8 finału i trzykrotnie w ćwierćfinałach, przegrywając z Liverpoolem i z ekipami z niższej półki: AS Monaco, Tottenhamem i Olympique Lyon. Teraz wreszcie zagra o trofeum, rozgrywając po drodze niemal perfekcyjny sezon w Europie: jedenaście zwycięstw i remis w dwunastu meczach.

– Awans do finału Ligi Mistrzów legitymizuje nasz projekt i pozwala nam spojrzeć z szerszej perspektywy na to, co dokonaliśmy w ostatnich czterech latach – powiedział Pep. Obecne City to bodaj najlepsza drużyna Guardioli od Bayernu z 2016 roku. To zespół-kameleon umiejący dostosować się do rywala. City znane z dominowania przeciwników, na dłuższy okres oddało PSG piłkę i wyprowadzało zabójcze kontry. Awans do finału wywalczyło mając 45 proc. posiadania piłki. W składzie nie było ani Joao Cancelo, ani Rodriego, dwóch filarów zespołu. Pep kolejny raz wystawił swój autorski zespół, ale tym razem nie przekombinował, co zdarzało mu się w poprzednich latach, gdy mając możliwość rotowania kilkunastoma znakomitymi piłkarzami decydował się na szalone, wizjonerskie rozwiązania. Jego City, dowodzone przez Kevina De Bruyne, Phila Fodena czy odbudowanego Riyada Mahreza, to ekipa niepopełniająca błędów, niepodpalająca się i dojrzała, co okazało się wielkim problemem Paris Saint-Germain.

Pep Guardiola "leci na farcie"? To bzdura, choć wielu dalej w to wierzy

– By dotrzeć do finału, wydaliśmy mnóstwo pieniędzy, to prawda. Ale nie da się na tym poprzestać. Jeśli ludzie chcą myśleć, że chodzi tylko o kasę, proszę bardzo. Tylko że za wszystkim stoi kolosalna praca – przekonywał Guardiola, którego City po przeciętnym starcie sezonu wygrało 37 z 43 meczów, mając po drodze serię 21 zwycięstw i dziś jest triumfatorem Pucharu Ligi Angielskiej, praktycznie mistrzem Anglii oraz finalistą Champions League. – Nie da się sięgać po tytuły przez przypadek – podkreślał Guardiola. Ale wielu komentatorów daje do zrozumienia, że Katalończyk - kolokwialnie mówiąc - leci na farcie.

Jeden symbol awansu Manchesteru City do finału LM. Guardiola wskrzesił piłkarzy

Wtorkowa noc, hiszpański program "El Chiringuito". Prowadzący Josep Pedrerol rzuca: "Pep zdobywał trofea dzięki Louisowi van Gaalowi, który odkrył Xaviego, Andresa Iniestę czy Carlesa Puyola". To abstrakcyjna opinia. Tak samo jak ta Susany Guasch. – Pep Guardiola kroczy od katastrofy do katastrofy – stwierdziła w październiku jedna z najpopularniejszych hiszpańskich prezenterek. Siedzący obok niej Jorge Valdano tylko się uśmiechnął. – Nie łączmy Pepa z byciem przegranym – powiedział mistrz świata z 1986 roku. W odpowiedzi usłyszał popularny argument, że Guardiola miał w Bayernie i w City nieograniczone możliwości, ale mimo tego się kompromitował w Europie. – W takim razie praktycznie wszystkie kluby rywalizujące w Europie się kompromitują, bo na koniec tylko jeden z nich wygrywa Ligę Mistrzów. A Pep tak się kompromitował przez ostatnie lata, że po drodze zdobył kilkanaście trofeów – rozkładał ręce wieloletni dyrektor Realu Madryt. Tych trofeów od ostatniej Ligi Mistrzów było osiemnaście. Dziewiętnaste, mistrzostwo Anglii, jest na wyciągnięcie ręki.

Trwa absurdalna debata: gdy Guardiola wygrywa, robi to tylko po to, by zamknąć usta krytyków. Gdy przegrywa, trafia na celownik hejterów

W wieku 50 lat Guardiola jest trzecim najbardziej utytułowanym szkoleniowcem w historii futbolu (30 pucharów) tylko za Mirceą Lucescu (32) i Sir Aleksem Fergusonem (49). W karierze miał tylko jeden sezon, który zakończył bez pucharów. Pep nie przestaje wygrywać i, jako fan futbolu, mam nadzieję, że będzie to robił jeszcze długo, bo piłka potrzebuje tak kreatywnych i odważnych ludzi. A spora część środowiska, zarówno kibicowskiego jak i medialnego, robi wszystko, by go zniechęcić. O tym, że to możliwe, przekonali się w Barcelonie, z której Guardiola odszedł po czterech latach w fatalnych relacjach z zarządem. Na Camp Nou do dziś żałują, że doprowadzono do takiej sytuacji. Kolejni prezydenci mają nadzieję na sprowadzenie Pepa z powrotem, jednak ten wracać nie chce, co potwierdził we wtorek jego ojciec.

Legia patrzy na półfinał Ligi Mistrzów. Kluczowe znaczenie dla mistrza Polski

Trudno jest nie być zmęczonym debatą, która od lat trwa wokół Guardioli. Jestem przekonany, że jeśli City wygra Ligę Mistrzów, usłyszymy o trenerze, który miał nieograniczony budżet i mógł wydać pół miliarda euro na obrońców, a i tak czekał dekadę na dotarcie do finału. Inni będą go krytykować za to, że prowadził tylko największe kluby na świecie i że w WBA, Werderze Brema czy innej Osasunie by sobie nie poradził. I pewnie nie, ale czy do docenienia Messiego, Cristiano Ronaldo czy De Bruyne potrzebujemy zobaczyć ich w którymkolwiek z ww. klubów?

Guardiola, jak każdy wizjoner, nie trafia do każdego. Ale umniejszanie jego umiejętnościom jest po prostu bez sensu. Niezależnie od tego, czy wygra Ligę Mistrzów, zostanie zapamiętany w historii futbolu jako jeden z największych trenerów, który od ponad dekady utrzymuje się na szczycie. O tym, jak wielkie to wyzwanie, dobitnie świadczy przykład Jose Mourinho. Jeszcze kilka lat temu rozpisywano się o wielkiej rywalizacji obu trenerów, ale dziś nie zostało z niej nic. Bo gdy Pep pozostaje na topie i bije rekordy pod względem liczby zdobywanych trofeów, tak Portugalczyk prowadzi coraz słabsze kluby i jedynymi rekordami, które bije, są te związane z wysokością odpraw.