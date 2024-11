Sezon 2024/25 to istna katastrofa dla AS Romy. Początkowo ich trenerem był Danielle De Rossi, ale na skutek słabych wyników szybko zastąpił go Ivan Jurić. Pod rządami tego trenera sytuacja zrobiła się jeszcze gorsza, więc już w listopadzie Rzymianie musieli zatrudnić trzeciego szkoleniowca. Postawiono na legendarnego Claudio Ranieriego.

REKLAMA

Zobacz wideo Alarm przed PŚ w skokach. Zaskakujące obrazki

Burza wokół nowego trenera Zalewskiego. "Obrzydliwe"

To trzeba podejście 73-latka do AS Romy. Najpierw prowadził ją w latach 2009-2011 (średnia 1,87 punktów na mecz), a potem awaryjnie od marca do czerwca 2019 roku (średnia 1,83 punktów na mecz). Ranieri dla Romy przerwał swoją emeryturę, ale zasiądzie na ławce trenerskiej tylko do końca sezonu.

Wielu kibiców jest zadowolonych z faktu, iż przejmują ich tak szanowana i legendarna postać, lecz nie wszyscy podzielają ten entuzjazm. Były piłkarz tego klubu Antonio Cassano w programie Viva el futbol w gorzkim słowach skomentował ten wybór.

- Władze klubu popełniły kolejny błąd, są niekompetentni. Kiedy zobaczyli, że atmosfera jest zatruta, pomyśleli: "Sprowadzę kogoś, kto wszystkich uspokoi". To obrzydliwe. Z całym szacunkiem dla Ranieriego, który jest prawdziwym dżentelmenem, bądźmy szczerzy: on sam powiedział, że jest na emeryturze, że jest na wakacjach. Przynosi spokój i ciszę, ale Roma potrzebuje czegoś więcej, trenera z międzynarodowym doświadczeniem, zwycięzcy, z którym można planować przyszłość - podkreślił były zawodnik m.in. AS Romy czy Realu Madryt.

Cassano zwrócił się także do włodarzy klubu. - To jest obrzydliwe. Friedkins, wyjaśnij mi, co to za brudny uczynek? Tylko po to, by uspokoić ludzi? Ponieważ nie jestem głupi, wiem, że niektórzy będą szczęśliwi, że Ranieri wrócił, ale to obrzydliwe sprowadzać kogoś, kto prawdopodobnie zostanie dyrektorem wykonawczym klubu w przyszłym roku - kontynuował zarzuty.

Cassano jest zdania, że lepszym wyborem byłby Roberto Mancini, który niedawno rozstał się z reprezentacją Arabii Saudyjskiej. - To najlepszy trener, który wie, jak stawiać zawodników pod ścianą. Z Ranierim znajdujesz się w ślepym zaułku już w listopadzie. Chcą tylko uratować to, co można uratować, aby nie spaść, ale czy wiesz, jaki strach wywołali u zawodników - podsumował.

Roma zajmuje obecnie dopiero 12. miejsce w tabeli Serie A. Ma 13 punktów na koncie i tyle samo traci do lidera Napoli. I to właśnie z tą ekipą rozegra kolejny mecz. Zaplanowano go na 24 listopada. Wtedy też dojdzie do debiutu Ranieriego.