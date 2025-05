W Hiszpanii wrze po tym, jak Lewandowski wrócił do treningów

Z powodu kontuzji Robert Lewandowski przegapił cztery ostatnie mecze FC Barcelony. W nich Katalończycy pokonali w lidze Mallorcę 1:0 i Real Valladolid 2:1, w finale Pucharu Króla Real Madryt 3:2 oraz w Lidze Mistrzów zremisowali 3:3 z Interem Mediolan w pierwszym meczu półfinałowym.

Wszystko jednak wskazuje na to, że polski napastnik będzie do dyspozycji Hansiego Flicka przy okazji rewanżowego spotkania z Interem, co może być kluczowe w kontekście walki o awans do finału Ligi Mistrzów. Dowodem na to jest nagranie z niedzielnego treningu FC Barcelony, na którym Lewandowski pracował na pełnych obrotach.

Hiszpańskie media rozpisują się o powrocie Roberta Lewandowskiego

Powrót Roberta Lewandowskiego do treningów był szeroko opisywany przez hiszpańskie media. "Lewandowski wraca i celuje w Mediolan" - ogłosił kataloński "Sport". Dziennik zaznaczył, że Polak powinien otrzymać minuty w meczu z Interem w drugiej połowie.

"Lewandowski trenuje z grupą i będzie w Mediolanie" - to z kolei tekst z hiszpańskiego Eurosportu. Serwis podkreślił fakt, że Polak wrócił wcześniej, niż to było planowane i ma za sobą cały trening z kolegami. "Polak będzie awaryjnym wsparciem dla Flicka, jeśli zajdzie taka potrzeba w drugiej połowie meczu z Interem" - napisało z kolei "Mundo Deportivo".

"Były piłkarz Bayernu Monachium rozpocznie mecz na ławce rezerwowych, ponieważ nikt, ani on, ani Flick, nie chce podejmować ryzyka. Jego powrót do drużyny jest możliwy dzięki rekonwalescencji, jednak obecność doświadczonego napastnika na boisku Giuseppe Meazza nastąpi tylko wtedy, gdy będzie to naprawdę konieczne" - czytamy w "Marce".

Rewanżowe spotkanie Inter Mediolan - FC Barcelona w półfinale Ligi Mistrzów zostanie rozegrane we wtorek 6 maja o godz. 21:00. Relację tekstową z tego spotkania będzie można śledzić na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.