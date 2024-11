A jednak! Są najnowsze wieści ws. powrotu Arkadiusza Milika

Arkadiusz Milik na boisku nie pojawił się od miesięcy, bo znów nękały go kontuzje. Reprezentant Polski w sezonie 2024/25 jeszcze nie zagrał, a teraz włoskie media informują, że jego powrót będzie możliwy już niedługo. Agencja informacyjna ANSA przekazała, że napastnik jest już gotowy, by wrócić do treningów. Padła też data ewentualnego udziału w meczu.

