Brutalna zbrodnia wstrząsnęła całym krajem. Piłkarz zadźgany na boisku

W Albanii w pobliżu szkoły "Fan Noli" w Tiranie doszło do szokującej tragedii. Kilka dni temu pomiędzy jej uczniami wywiązała się bójka, w trakcie której zginął 14-letni Martin Cani. Chłopiec otrzymał sześć ciosów nożem również w okolicy serca, po czym trafił do szpitala. Niestety nie udało się go uratować. Na co dzień był zawodnikiem juniorskiej drużyny Dinama Tirana.

Dinamo Tirana reaguje na zabójstwo swojego piłkarza. "Jesteśmy zszokowani"

Klub w specjalnym oświadczeniu złożył wyrazy współczucia jego rodzinie. - Jesteśmy zszokowani tragiczną wiadomością o przedwczesnej śmierci naszego piłkarza, Martina Caniego, członka drużyny do 15 lat. Prezydent Ariane Bardi i klub składają kondolencje rodzinie Caniego w tym trudnym czasie. Spoczywaj w pokoju, Martin - napisano.

Jak podaje portal politiko.al, podejrzanym o zabójstwo Caniego jest jego rówieśnik, który już usłyszał zarzuty umyślnego morderstwa i nielegalnego posiadania broni białej. Walka pomiędzy chłopcami miała rozpocząć się w mediach społecznościowych, a zakończyła się otwartą bójką pod szkołą. - To było bardzo kochane dziecko. Gdzie mogę znaleźć drugiego takiego chłopca? Martin mówił, że zostanie świetnym piłkarzem - żaliła się jego matka w rozmowie z Top Channel. Ojciec z kolei podkreślał, że nie będą szukać zemsty.

Śmierć młodego piłkarza wstrząsnęła całą Albanią. "Nasze milczenie zabija"

Sprawa wywołała ogólnokrajowy skandal. Stała się też przyczynkiem do debaty na temat bezpieczeństwa dzieci w albańskich szkołach. Tamtejsze media podkreślają, że od lat nie dzieje się tam dobrze. Na porządku dziennym są przemoc, znęcanie się, molestowanie, narkotyki i alkohol.

W tej sytuacji na ulice tamtejszych miast wyszły setki ludzi, by zamanifestować sprzeciw wobec przemocy. "Martin Cani, jedno dziecko mniej, jedna porażka więcej", "Dlaczego zachowujemy się, jakbyśmy żyli w normalnym kraju", "Nasze milczenie zabija nasze dzieci", "Ile ofiar potrzeba, abyśmy podnieśli głos? Martina zabiliśmy wszyscy po trochę" - takie hasła na transparentach wynotował albański "Vox".