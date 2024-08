Oficjalnie: Reprezentant Polski ma nowy klub! Transfer za 7 mln euro

W piątek zamyka się okno transferowe w pięciu czołowych ligach europejskich. W trakcie lata kilku polskich piłkarzy zmieniało kluby. Zdecydowanie najgłośniejszy był transfer z udziałem Piotra Zielińskiego, który opuścił Napoli po wygaśnięciu kontraktu i związał się z Interem Mediolan, a więc aktualnym mistrzem Włoch. Do polskiej kolonii w Bolonii dołączy także Jan Łabędzki z ŁKS-u, który prawdopodobnie będzie grał w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Z Włoch do Polski trafił Filip Jagiełło po tym, jak dogadał się z Genoą i trafił do Lecha Poznań bez kwoty odstępnego.

W ostatnich dniach letniego okna transferowego zapowiadało się na to, że klub w ostatniej chwili może zmienić także Sebastian Walukiewicz. "Polak wskoczył na przód kolejki pod względem zainteresowania i szans na osiągnięcie białego dymu" - pisał dziennik "Tuttosport", odnosząc się do informacji, zgodnie z którymi Walukiewiczem interesowało się Torino. Klub z Piemontu potrzebował wzmocnić skład po tym, jak latem odszedł Alessandro Buongiorno i Ricardo Rodriguez (odpowiednio do Napoli i Realu Betis), a Koffi Djidji nie przedłużył kontraktu.

Jednym z nowych obrońców Torino został Guillermo Maripan, który odszedł z AS Monaco za dwa miliony euro i związał się z nowym pracodawcą dwuletnim kontraktem. To stało się w czwartek. Dzień później dostaliśmy oficjalną informację nt. przyszłości Walukiewicza.

Walukiewicz ma nowy klub we Włoszech. Awans sportowy

Torino poinformowało w oficjalnym komunikacie, że transfer Walukiewicza doszedł do skutku. Empoli zarobiło na Polaku łącznie siedem milionów euro (pięć mln euro podstawy i dwa mln euro bonusów), a obrońca podpisał w Turynie trzyletni kontrakt z opcją przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon. "Całe Torino wita Walukiewicza bardzo ciepło. Udanej pracy" - pisze klub w oficjalnym komunikacie.

W drugą stronę do Empoli trafi dwóch zawodników Torino - Pietro Pellegri oraz Saba Sazonov, którzy będą wypożyczeni z opcją wykupu za około cztery mln euro każdy.

Torino to trzeci włoski klub w karierze Walukiewicza. Wcześniej Polak bronił barw Cagliari Calcio (2019-2023) i Empoli (2022-2024). Cagliari kupowało Walukiewicza w styczniu 2019 r. za 3,5 mln euro z Pogoni Szczecin. Do tej pory Walukiewicz zagrał 80 meczów na poziomie Serie A, a w tym sezonie znalazł się w wyjściowym składzie Empoli na spotkania z Monzą (0:0) i Romą (2:1).

Z informacji włoskich mediów wynika, że Walukiewicz będzie do dyspozycji Paolo Vanoliego na piątkowe spotkanie z Venezią. To może być debiut Polaka w nowych barwach. Torino to z pewnością też awans sportowy dla Polaka, ponieważ Torino zakończyło poprzedni sezon na dziewiątym miejscu i zabrakło mu ośmiu punktów do tego, by zagrać w eliminacjach do Ligi Konferencji. Dla porównania Empoli zajęło 17. miejsce i znalazło się punkt nad strefą spadkową.

Walukiewicz znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na wrześniowe zgrupowanie, na którym Biało-Czerwoni pod wodzą Michała Probierza zagrają w Lidze Narodów ze Szkocją (05.09) i Chorwacją (08.09).