Tak wygląda ranking UEFA po meczach LE oraz LKE. Polska ma o co grać

Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok - te dwa zespoły jesienią będą reprezentować Polskę w europejskich pucharach. Oba wystąpią w fazie ligowej Ligi Konferencji, co stało się jasne po czwartkowych meczach eliminacyjnych. A w nich polskie kluby poradziły sobie całkiem nieźle.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

Zwycięstwa Legii Warszawa i Wisły Kraków w Europie dały cenne punkty rankingowe

Poza Legią i Jagiellonią grała także Wisła Kraków. Najgorzej spisali się mistrzowie Polski, którzy nie sprostali Ajaxowi w Amsterdamie i przegrali 0:3 (a cały dwumecz 1:7). To oznaczało dla nich pożegnanie z Ligą Europy i "spadek" do Ligi Konferencji.

W tych drugich rozgrywkach rywalizowały Legia oraz Wisła. Ci pierwsi wymęczyli zwycięstwo 1:0 nad Dritą (cały dwumecz wygrali 3:0), natomiast drudzy sensacyjnie pokonali Cercle Brugge aż 4:1 i niewiele zabrakło im do odrobienia strat z pierwszego spotkania (dwumecz przegrali 5:7). Te dwa wyniki były bardzo istotne w kontekście rankingu krajowego UEFA.

Wygrane Legii i Wisły dały po 0,250 pkt do zestawienia, czyli łącznie 0,500 pkt. To sprawia, że cały dorobek Polski od początku sezonu wynosi 3,375 pkt - porównując to do krajów zajmujących sąsiednie miejsca, jest to kapitalny wynik. Ale biorąc pod uwagę tylko ten tydzień, wielu rywali wypracowało lepszy dorobek - głównie ci, którzy dostali premię za awans swoich przedstawicieli do fazy ligowej Ligi Mistrzów (za awans do LE i LKE takich bonusów nie ma).

Dorobek wybranych krajów w rankingu krajowego UEFA za ten tydzień

Austria - 2,600 pkt

Chorwacja - 1,750 pkt

Szwajcaria - 1,700 pkt

Serbia - 1,400 pkt

Ukraina, Szkocja - 1,300 pkt

Polska , Grecja - 0,500 pkt

, Grecja - 0,500 pkt Izrael - 0,250 pkt

Dania - 0,125 pkt

Mimo to Polska niezmiennie pozostaje na 18. miejscu w rankingu krajowym. Celem na ten sezon jest walka o 15. pozycję, która pozwala wystawić dwie drużyny w eliminacjach LM (a pięć w pucharach ogółem). Jednak widać, że będzie to trudne, gdyż strata do innych krajów nie jest mała, a one także mają co najmniej dwóch przedstawicieli w Europie (w drugiej dziesiątce rankingu wyjątkami są Izrael i Chorwacja). Legia oraz Jagiellonia musiałyby zatem osiągać bardzo dobre wyniki, a rywale zaliczać sporo wpadek.

Ranking krajowy UEFA - stan na 30 sierpnia

1. Anglia - 89,303 pkt (7/7 klubów dalej gra w europejskich pucharach)

2. Włochy - 79,231 (8/8)

3. Hiszpania - 74,275 pkt (7/7)

4. Niemcy - 71,910 pkt (8/8)

5. Francja - 59,093 pkt (6/7)

...

11. Norwegia - 31,500 pkt (2/4)

12. Austria - 31,000 pkt (4/5)

13. Izrael - 30,625 pkt (1/4)

14. Szwajcaria - 29,975 pkt (3/5)

15. Grecja - 29,500 pkt (3/4)

16. Dania - 29,325 pkt (2/4)

17. Szkocja - 28,500 pkt (3/5)

18. Polska - 26,625 pkt (2/4)

19. Chorwacja - 25,025 pkt (1/4)

20. Serbia - 23,675 pkt (2/5)

21. Ukraina - 22,800 pkt (2/5)

Wiele będzie zależało od tego, na kogo Legia i Jagiellonia trafią w fazie ligowej LK. Dowiemy się tego w piątek, losowanie fazy ligowej rozpocznie się o godz. 14:30. Relację tekstową będzie można śledzić na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.