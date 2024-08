Oficjalnie: Napoli ogłasza absolutny hit. Nagle piszą o Lewandowskim

Sezon 2022/23 zakończył się dla Napoli mistrzostwem a kolejny - katastrofą. Neapolitańczycy zajęli dopiero dziesiąte miejsce i teraz będą chcieli wrócić do ścisłej czołówki Serie A. A pomóc ma w tym nowy trener z najwyższej półki - Antonio Conte oraz nowy napastnik - Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku w Napoli. To już oficjalne

Napoli bowiem oficjalnie poinformowało o pozyskaniu belgijskiego napastnika. W ostatnim sezonie Lukaku reprezentował barwy AS Romy, do której trafił na zasadzie wypożyczenia z Chelsea. Napoli kupiło go od londyńskiego klubu za około 30 milionów euro. Na swojej oficjalnej stronie wyliczyli wszystkie jego kluby i statystyki.

"Antonio Conte to trener, z którym Romelu Lukaku strzelił najwięcej goli w pięciu najlepszych ligach europejskich: 47 goli w 72 występach, średnio jeden gol zdobywany na 125 minut gry. Strzelił co najmniej 10 goli w 11 z ostatnich 12 sezonów (od sezonu 2012/2013) w pięciu głównych ligach europejskich (jedynym wyjątkiem jest osiem bramek przeciwko Chelsea w sezonie 2021/22). W rozpatrywanym okresie jedynie Robert Lewandowski w pięciu największych ligach strzelił dwucyfrową liczbę goli więcej razy niż belgijski napastnik (12). Romelu Lukaku rozegrał łącznie 129 meczów i strzelił 70 goli w Serie A. Jego najbardziej płodnym sezonem w rozgrywkach był sezon 2020/21 (24 gole) pod wodzą Antonio Conte w Interze" - czytamy na stronie Napoli.

Przyjście Lukaku prawdopodobnie oznacza pożegnanie z Victorem Osimhenem. Nigeryjczyk jest rozchwytywany na rynku. Mówi się głównie o zainteresowaniu Chelsea i PSG. Klauzula wykupu zapisana w kontrakcie Osimhena wynosi 130 mln euro.