Reprezentant Polski zmienia klub w ostatniej chwili! Padła kwota. "Done deal"

Sebastian Walukiewicz rozpoczynał przygodę w Serie A od Cagliari, gdzie występował w latach 2019-2023. Od 2022 roku jest piłkarzem Empoli - najpierw w ramach wypożyczenia, a potem już po transferze definitywnym. Wydaje się, że wkrótce po raz kolejny zmieni barwy klubowe we Włoszech.

Sebastian Walukiewicz coraz bliżej Torino. Transfer o krok

Niedawno pojawiły się informacje o możliwych przenosinach Walukiewicza do Torino. Takie wieści przekazał "Tuttosport". Okazuje się, że reprezentant Polski jest o krok od transferu w ostatnich dniach letniego okienka. Zdaniem Nicolo Schiry obie strony doszły już do porozumienia i sprawa jest zamknięta. Polak przeniesie się do stolicy Piemontu za pięć milionów euro (plus dwa miliony w bonusach) i podpisze kontrakt do 2027 roku. "Done deal" - podsumował Schira.

Torino aktywnie rozgląda się za nowymi defensorami, ponieważ latem rozstali się z Alessandro Buongiorno, Ricardo Rodriguezem i Koffim Djidjim. Na ściągnięciu Walukiewicza ruchy działaczy się jednak nie kończą. Do klubu ma również trafić Guillermo Maripan z AS Monaco. Polak poza Chilijczykiem będzie rywalizował o miejsce w składzie z Saulem Coco, Adamem Masiną i Adrienem Tameze, a później również z Perrem Schuursem, gdy ten wyzdrowieje po poważnej kontuzji. W składzie nadal jest Saba Sazonov, który prawdopodobnie wkrótce rozstanie się z zespołem.

Przypomnijmy, że w Torino występuje również inny Polak. Mowa o Karolu Linettym. Pomocnik jest ważnym elementem drużyny i regularnie występuje w pierwszym składzie.

Walukiewicz w bieżącym sezonie rozegrał dwa mecze. Jego Empoli obecnie zajmuje siódme miejsce w tabeli z dorobkiem czterech punktów. Torino natomiast świetnie rozpoczęło trwający sezon. Najpierw zremisowało z faworyzowanym Milanem 2:2, a następnie sensacyjnie pokonało 2:1 Atalantę. Dzięki temu zajmuje trzecie miejsce.