Nowe, zaskakujące wieści ws. przyszłości Szczęsnego. "Efektowna okazja"

- Boję się, że nie będzie ich na mnie stać. I nawet w miarę to rozumiem. Bardzo możliwe, że już mnie nie będzie w Juventusie. Pieniądze i poziom sportowy nie zawsze idą w parze - powiedział Wojciech Szczęsny w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Polski bramkarz jest bardzo blisko opuszczenia Turynu. Klub planuje zmiany w obsadzie między słupkami i ściągnął Michele Di Gregorio. Polaka zabrakło także na zgrupowaniu zespołu w niemieckim Herzogenaurach.

Wojciech Szczęsny na wylocie. Może zmienić ligę

W ostatnim czasie Szczęsny był łączony między innymi z Monzą, gdzie miałby zastąpić właśnie Di Gregorio. Klub ten ściągnął jednak Keylora Navasa. Zagraniczne media łączyły go również z przenosinami do Al-Nassr. Ostatnio pojawiły się także doniesienia o jego możliwym transferze do Chelsea. Jak na razie zawodnik nie znalazł jednak jeszcze nowego zatrudnienia.

Najnowsze wieści w sprawie przyszłości Polaka przekazał "Tuttosport". Włosi podkreślili, że Szczęsny nie jest już częścią projektu i z racji, że nie przebywa z resztą składu na zgrupowaniu, trenuje w domu pod okiem trenera. Ich zdaniem polski bramkarz może obrać zupełnie inny kierunek. Mowa o Stanach Zjednoczonych. Nie wiadomo jednak, o jaki dokładnie klub chodzi. "Z pewnością byłaby to bardziej efektowna okazja, która odpowiadałby Szczęsnemu i jego żonie" - czytamy.

Szczęsny jest piłkarzem Juventusu od 2017 roku. Przeniósł się wtedy z Arsenalu. Łącznie wygrał trzy mistrzostwa Włoch, trzy krajowe Puchary, a także dwa Superpuchary. Rozegrał do tej pory 252 mecze we wszystkich rozgrywkach, w których zachował 103 czyste konta.