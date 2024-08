Wszyscy grają dalej! Poznaliśmy rywali polskich klubów w Europie

Zgodnie z planem - wszystkie cztery polskie drużyny zagrają w trzeciej rundzie eliminacji europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok po wyeliminowaniu FK Poniewież 7:1 kontynuuje grę w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Wisła Kraków przegrała dwumecz z Rapidem Wiedeń 2:8 w Lidze Europy i "spada" do trzeciej rundy el. Ligi Konferencji. W tych samych rozgrywkach grę kontynuować będą Legia Warszawa i Śląsk Wrocław. Stołeczny klub wygrał dwumecz z Caernarfon Town FC 11:0, a Śląsk z Rygą FC 3:2.

Jagiellonia Białystok ciągle walczy o Ligę Mistrzów. Trudny rywal na horyzoncie

Dzięki przejściu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów Jagiellonia Białystok ma pewny udział przynajmniej w fazie pucharowej Ligi Konferencji. Jednak piłkarze Adriana Siemieńca na pewno liczą na więcej. W trzeciej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów zmierzą się z Bodo/Glimt. Norweski zespół jest dobrze znany polskim kibicom, gdyż w sezonie 2022/2023 przegrał 0:1 w dwumeczu z Lechem Poznań w 1/16 finału Ligi Konferencji. Bodo/Glimt w poprzedniej rundy eliminacji wygrało 7:1 z RFS Riga.

Za to Legia Warszawa zagra z Brondby IF w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Duński zespół rozbił w dwumeczu 8:2 kosowskie KF Llapi. To też drużyna, którą mogą znać polscy kibice. W sezonie 2022/2023 Brondy pokonało 5:1 Pogoń Szczecin w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Duńczycy ostatni raz w fazie grupowej grali w Lidze Europy 2021/2022.

A Śląsk Wrocław? Wicemistrzów Polski w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Konferencji czeka rywalizacja z St. Gallen. Szwajcarski zespół w dwumeczu ograł 5:1 kazachski Toboł Kustanaj. St. Gallen ostatni raz w fazie grupowej europejskich pucharów grało w sezonie 2013/2014 w Lidze Europy.

Z kolei Wisła Kraków po porażce z Rapidem zagra na tym samym etapie, co Legia i Śląsk. Rywalem "Białej Gwiazdy" będzie słowacki Spartak Trnawa. To rywal doskonale znany kibicom Lecha Poznań, gdyż wyeliminował "Kolejorza" przed rokiem w el. Ligi Konferencji.

Terminarz spotkań polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów:

Jagiellonia Białystok - Bodo Glimt: 7 sierpnia 20:45 (dom), 13 sierpnia 19:00 (wyjazd)

Legia Warszawa - Brondby IF: 8 sierpnia 19:00 (wyjazd), 15 sierpnia 19:00 (dom)

Śląsk Wrocław - St. Gallen: 7 sieprnia 20:30 (wyjazd), 15 sierpnia (dom)

Wisła Kraków - Spartak Trnawa: 8 sierpnia (wyjazd), 15 sierpnia (dom)

