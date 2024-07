Nowa potęga w Europie. Klub miliarderów awansował i się zbroi. Potężne transfery

Przez wiele lat o zespole Como 1907 nie było zbyt głośno. Ostatni raz ten klub położony w przepięknej Lombardii grał w Serie A w sezonie 2002/2003, gdy zajął 17. miejsce w tabeli i spadł na zaplecze najwyższej klasy rozgrywkowej we Włoszech. Przez blisko 20 lat mało się o tym klubie mówiło w szerszym kontekście, ale zaczęło się to zmieniać w ostatnich latach.

Bogaci inwestorzy i legendarny piłkarz prowadzą Como 1907 do chwały

Jaki był tego powód? Otóż w 2019 roku w Como pojawili się nowi inwestorzy, którzy przy okazji są jednymi z najbogatszych ludzi na świecie. Mowa o pochodzących z Indonezji braciach Robercie i Michaelu Hartonach, którzy są odpowiednio 71. i 76. najbogatszymi ludźmi wg "Forbesa" w 2024 roku. Ich łączny majątek wyceniany jest na ponad 50 miliardów dolarów. Bracia stoją na czele imperium tytoniowego, nieruchomości i praw telewizyjnych. W 2024 roku doradcą zarządu został były zawodnik m.in. Chelsea i Millwall Dennis Wise. Do tego mniejszościowymi udziałowcami klubu są Cesc Fabregas i Thierry Henry.

Bogaci inwestorzy z zewnątrz nie są niczym nowym. W końcu są Katarczycy w PSG, czy Emiratczycy w Manchesterze City. Także we Włoszech nie brakowało właścicieli z Azji czy Stanów Zjednoczonych, którzy byli bądź są w Interze Mediolan czy AC Milanie. W przypadku Como 1907 mowa jednak o zespole bez większych sukcesów i który dopiero rozpoczął budowanie swojej marki.

W sezonie 2023/2024 po 21 latach Como udało się wywalczyć awans do Serie A. Ekipa z Lombardii zapewniła sobie drugie miejsce w tabeli Serie B w ostatniej kolejce rozgrywek. Teraz więc może przygotowywać się do nowego sezonu we włoskiej elicie z Ceskiem Fabregasem na ławce trenerskiej. Hiszpan nawet występował w tym klubie w sezonie 2022/2023.

Mistrz świata blisko przenosin do Como 1907

A kto jest obecnie w kadrze Como? Chociażby były piłkarz AC Milanu napastnik Patrick Cutrone, Andrea Belotti, który tego lata przyszedł z AS Romy czy znany z Napoli Simone Verdi. Dodatkowo w ostatnich dniach do klubu trafili: utalentowany austriacki pomocnik Matthias Braunoder, obrońca z Cagliari Alberto Dossena czy Gabriel Strefezza z Lecce. W pierwszych dniach okna transferowego wydali ponad 20 milionów euro!

To jednak na pewno dopiero początek wzmocnień beniaminka Serie A przed nowym sezonem. Wiele mówi się o tym, że niedługo do Como dołączy mistrz świata z 2018 roku i czterokrotny zwycięzca Ligi Mistrzów - Raphael Varane! Francuz z końcem sezonu 2023/2024 odszedł z Manchesteru United. Fabrizio Romano przekazał, że wczoraj (tj. niedzielę 30 czerwca) Varane miał spotkać się z Fabregasem ws. dopięcia transferu.

Dużo mówi się także o tym, że do Como może trafić Pau Lopez. 29-latek to doświadczony bramkarz, który ma za sobą występy m.in. w Espanyolu, Realu Betis, AS Romie, a ostatnio Olympique'u Marsylia. Hiszpan chce grać dla Fabregasa, ale powodzenie transferu zależy od rozmów włoskiego klubu z marsylczykami.

Przed sezonem Como ma na pewno jeden problem do załatwienia. Z powodów niespełnienia wymogów licencyjnych klub nie będzie mógł grać na Stadio Comunale Giuseppe Sinigaglia. Z tego też powodu musi znaleźć zastępczy stadion przed kolejnym sezonem Serie A. Jedną z hipotez jest Stadio Ennio Tardini w Parmie, ale w tym kontekście nic nie zostało postanowione. Druga dotyczy gry... za granicą na obiekcie szwajcarskiego Lugano FC.