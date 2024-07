Iga Świątek i 23-letni gwiazdor. Zaskakująca relacja w świecie sportu

Iga Świątek przystępuje do Wimbledonu z dziewiętnastoma wygranymi meczami z rzędu. Ostatni raz liderka rankingu WTA przegrała w Stuttgarcie pod koniec kwietnia. Wówczas jej pogromczynią okazała się Jelena Rybakina. Od tamtej pory nasza tenisistka jest w najwyższej formie. Do triumfów w Madrycie i Rzymie dołożyła czwarty w karierze puchar Roland Garros. Teraz z mączki przenosi się na trawę, która nie jest jej ulubioną nawierzchnią.

- Muszę się skupić na procesie stawania się lepszą zawodniczką na kortach trawiastych. Nie należy się skupiać tutaj na rankingu czy oczekiwaniach, tylko na tym, jak grać najlepiej na trawie. Tak zamierzam postępować. Czuję się świetnie, zwłaszcza po tak dużych turniejach jak wcześniej. Miałam czas, by trenować solidnie i bez pośpiechu - tłumaczyła Świątek podczas spotkania z dziennikarzami.

W ostatnich dniach 23-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych chwaliła się treningami przed Wimbledonem. "Aktualizacja" - napisała w jednym z postów, dodając emotikon trawy i słońca. Na wpis Polki zareagował wówczas Oscar Piastri. "Powodzenia, Iga!" - odpisał znany kierowca F1. Nasza tenisistka polubiła jego komentarz, a wielu fanów dziwiło się, że Australijczyk nagle zainteresował się najlepszą rakietą świata.

W niedzielne popołudnie odbyło się Grand Prix Austrii, podczas którego nie obyło się bez niespodzianek, o czym pisał Marcin Jaz ze Sport.pl. Zwycięstwo sensacyjne odniósł George Russell z Mercedesa, natomiast drugie miejsce zajął wspomniany Piastri z McLarena. Australijczyk błyskawicznie opublikował post na Instagramie, w którym pochwalił się kolejnym w tym sezonie osiągnięciem. "Czwarte podium Grand Prix. Ładne trofeum (i przypomnienie o trudnościach toru)" - czytamy w opisie, do którego kierowca dołączył statuetkę imitującą wygląd toru w Austrii.

Była to świetna okazja dla Igi Świątek na rewanż. Tym razem to Polka zwróciła się do 23-letniego Australijczyka. "Gratulacje" - napisała krótko, uzupełniając komentarz ognistym emotikonem. Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy świadkami zawiązania kolejnej przyjaźni sportowców z rożnych dyscyplin. We wtorek Świątek rozpocznie Wimbledon od meczu z Amerykanką Sofią Kenin, natomiast Oscar Piastri będzie przygotowywał się do Grand Prix Wielkiej Brytanii.