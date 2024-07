Rewolucja! Republika otwiera kolejny kanał TV. Takiego nikt się nie spodziewał

Organizacja Strife powstała pod koniec 2021 roku. Pierwotnie była pokazywana na antenie TVN Turbo, a następnie na YouTube. Sytuacja zmieniła się dopiero podczas ostatniej edycji, kiedy ogłoszono, że wydarzenie będzie transmitowane przez Telewizję Republika. Wszystko wskazuje jednak na to, że był to dobry ruch.

Telewizja Republika chce otworzyć kanał sportowy. Jest na to pomysł

- Cała antena, dzięki tej transmisji, wygrywała, chociażby z TVN 24, czyli główną konkurencją. (...) Był już telefon ze stacji, że gratulują nam, bo to wyjątkowy wyczyn. Jesteśmy zachwyceni, stacja też, a myślę, że wyniki będą tylko rosły - oznajmił dyrektor sportowy Strife Artur Ostaszewski, który w rozmowie z InTheCage zdradził, że oglądalność wynosiła "setki tysięcy widzów".

Telewizja Republika najwyraźniej chce wykorzystać to osiągnięcie i pójść o krok dalej. Mianowicie ma pomysł na otwarcie nowych kanałów, w tym - sportowego. Aby udało się tego dokonać, jej przedstawiciele wyruszyli do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu potencjalnych inwestorów. - Nie szukamy inwestora dla dotychczasowego kanału, tylko dla nowych projektów współpracujących z nami - wyjaśnił redaktor naczelny Tomasz Sakiewicz dla Presserwis. I dodał: - Nie chodzi tylko o inwestora, ale też o współpracę z amerykańskimi mediami.

Telewizja Republika wygrała konkurs na TV naziemną. Ma jednak duży problem

Plaforma wygrała niedawno konkurs Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji na emisję na ósmym multipleksie naziemnym. Koszt emisji to jednak ok. 18 mln zł za dziesięcioletnią koncesję naziemną i 6 mln zł rocznych opłat dla Emitelu, operatora multipleksu. Mimo wszystko Sakiewicz wyznał, że rozmowy z potencjalnymi inwestorami nie dotyczą tego pomysłu. - Te koszty już uwzględniliśmy - zaznaczył. Stacja wciąż zachęca jednak do wpłat, gdyż im więcej uda się zebrać potrzebnych pieniędzy, tym szybciej uda się uruchomić emisję na MUX 8.

Mimo to spółka Polskie Wolne Media z grupy MWE Networks, która przegrała walkę w konkursie, zamierza złożyć odwołanie. - Czekamy na otrzymanie uchwały w sprawie odmowy udzielenia nam koncesji. Profesor Kowalski w swoim oświadczeniu wskazał, że nawet nie brał udziału w głosowaniu, bo jego zdaniem wnioski nie były wystarczająco dokładnie zweryfikowane - powiedział właściciel MWE Networks Michał Winnicki dla wirtualnemedia.pl.

"W mojej ocenie nastąpiło to z naruszeniem zasady dochowania należytej staranności wynikającej z braku wystarczającej informacji o wnioskodawcach i zignorowaniu niektórych opinii ekonomicznych" - napisał Kowalski w specjalnym oświadczeniu. Po czym dodał: - W przypadku jednego z tych koncesjonariuszy ta opinia finansowa w moim rozumieniu była negatywna.

Portal ustalił nieoficjalnie w biurze KRRiT, że we wniosku TV Republika może brakować nawet kilku milionów, żeby sfinansować pierwszy rok działalności. Zdaniem biura stacja nie ma takich środków.