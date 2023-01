Problemy Juventusu. W składzie zabraknie aż siedmiu ważnych graczy

Juventus wznowi rozgrywki Serie A po mundialowej przerwie poważnie osłabiony. Trener ekipy z Turynu Massimiliano Allegri nie będzie mógł skorzystać z kilku podstawowych graczy w meczu z Udinese. Zabraknie m.in. Dusana Vlahovicia, Paula Pogby i Gleisona Bremera.

Juventus podał skład na mecz z Udinese

Poza wymienioną trójką zabraknie także Kaio Jorge, Leonardo Bonucciego, Mattii De Sciglio i Juana Cuadrado. Bremer nie jest w pełni sprawny i ma żółtą kartkę, więc Allegri nie ryzykował pogłębienia urazy, biorąc pod uwagę, że jego drużyna w najbliższy piątek zmierzy się z liderującym Napoli.

Do zdrowia powrócił za to Angel Di Maria, Włosi przewidują, że Argentyńczyk wystartuje za plecami Moise Keana, który zagra jako środkowy napastnik w miejscu Arkadiusza Milika. Polak strzelił zwycięskiego gola przeciwko Cremonese (1:0) w środę i jest dostępny w sobotę, jednak prawdopodobnie zacznie mecz na ławce.

Przygoda Arkadiusza Milika w Juventusie może potrwać jeszcze kilka sezonów. Według informacji napływających z Italii decyzja o zatrzymaniu polskiego napastnika w drużynie "Starej Damy" została ostatecznie podjęta. Oznacza to, że reprezentant naszego kraju zostanie przez włoski klub wykupiony po zakończeniu wypożyczenia, które wygasa z końcem obecnego sezonu. Z kolei Wojciech Szczęsny może trafić do Valencii - taką informację przekazują włoskie media. Hiszpański klub to kolejny wielki klub na liście zainteresowanych polskim bramkarzem po świetnych mistrzostwach świata.

Spotkanie Juventusu z Udinese rozpocznie się o 18:00 czasu polskiego. Zespół Polaków dzięki wygranej z Cremonese umocnił się na trzeciej pozycji w ligowej tabeli i po 16 meczach ma na koncie 34 punkty. Ich sobotni rywale zajmują ósme miejsce i po bardzo dobrym początku sezonu nieco wyhamowali, jednak dalej potrafią być groźni. W tych rozgrywkach potrafili wygrać m.in. z Interem Mediolan aż 3:1.