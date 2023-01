Polka pracuje dla największej klubowej telewizji na świecie. Spełnienie marzeń

Robert Lewandowski nie jest jedynym Polakiem zatrudnionym przez FC Barcelonę. Okazuje się, że w Barca TV (klubowej telewizji katalońskiego zespołu, licząca 14 mln subskrybentów) pracuje Natalia Ostrowska. Polka pojawia się na żywo w czasie trwania transmisji ze spotkań Ligi Mistrzów, a także w przedmeczowych programach dotyczących tych rozgrywek. Wraz z trójką innych komentatorów analizują i wyrażają opinię na temat związane z drużyną.

Polka komentuje mecze telewizji FC Barcelony

Natalia Ostrowska prowadzi social media w portalu Łączy Nas Piłka, a także od niedawna poszła o krok dalej na ścieżce do spełniania marzeń. Polka kibicuje FC Barcelonie od dziecka, pasją do tego zespołu zaraził ją tata. Z tego powodu postanowiła wysłać CV do stolicy Katalonii i postanowiono ją zatrudnić.

- Rzeczywiście miałem jej życiorys z rekrutacji na inne stanowisko. Sprawdziłem doświadczenie, narodowość, a jako że gra u nas od tego sezonu Lewandowski, więc Polka w zespole wydała się nam świetnym pomysłem. Zorganizowaliśmy casting na stanowiska komentatora i go wygrała - mówił Jordi Abel Vila z Barca TV. Streamy z udziałem Polki ogląda na żywo nawet milion użytkowników.

Natalia Ostrowska wraz z ojcem wystąpiła w programie "Dzień Dobry TVN", gdzie podzieliła się własną historią. Zakochała się w słynnym Brazylijczyku, który na początku XXI wieku stanowił o sile FC Barcelony.

- Rzeczywiście pasją do piłki zaraziłam się od taty. Pierwsze mistrzostwa, które pamiętam to te z 2006 roku. Kolejną miłością obok Barcelony był Ronaldinho. Mój wychodzenie na imprezy było uzależnione od terminu meczu. Weekend był pod to zaplanowany - opowiedziała Ostrowska. - Kiedyś w hotelu leciała Barca TV i Natalia powiedziała, że kiedyś też będzie prowadziła tam program - dodał w programie dumny z córki Tadeusz Ostrowski.

Robert Lewandowski nie zagra trzech najbliższych ligowych spotkaniach FC Barcelony. Po trwającym ponad 1,5 miesiąca zamieszaniu, związanym z zawieszaniem kary na mecz z Espanyolem, hiszpański klub pogodził się z decyzją Komitetu Sędziowskiego. Lewandowski więc będzie pauzował jeden mecz za czerwoną kartkę otrzymana przeciwko Osasunie oraz dwa dodatkowe za arogancki gest w kierunku sędziego

A kto zastąpi Lewandowskiego w ataku? Odpowiedź na to pytanie poznamy w niedzielę 8 stycznia o 21:00, gdy "Barca" zagra na wyjeździe z Atletico Madryt. Aktualnie FC Barcelona prowadzi w tabeli La Liga, ale robi to wyłącznie z powodu lepszego bilansu bramkowego od Realu Madryt. Obie drużyny mają aktualnie po 38 punktów.