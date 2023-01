Rozchwytywana gwiazda mundialu wskazała swój wymarzony klub. "Od małego"

20-letni Josko Gvardiol to jeden z bohaterów mundialu w Katarze. Stoper reprezentacji Chorwacji oraz RB Lipsk jest kuszony przez wielkie kluby. Jego cena jest zawrotna. Jeśli niemiecki klub chciałby go sprzedać, to pobiłby transferowy rekord Bundesligi. Sam zawodnik zdradził swoje plany na przyszłość.

Gwiazda mundialu kibicuje Liverpoolowi

Reprezentant Chorwacji udzielił wywiadu telewizji RTL Danas, gdzie oznajmił, że jest zadowolony z aktualnej drużyny i nie otrzymał żadnej oferty ze strony innych klubów. Media podają, że bardzo zainteresowane jego usługami są takie zespołu jak Real Madryt i Chelsea. - Mam nadzieję, że spędzę w Lipsku te sześć miesięcy (do letniego okna transferowego - przyp. red.) - powiedział piłkarz.

Piłkarz został też zapytany o klub, któremu kibicuje od dziecka. - Mój wymarzony klub? To na pewno byłby Liverpool. Odkąd byłem mały, oglądałem z tatą wiele ich meczów. Szczegółowo omawialiśmy każdy sezon. To klub, który pozostał w moim sercu - mówił Josko Gvardiol.

Josko Gvardiol to wychowanek Dinama Zagrzeb, słynącego ze świetnej akademii. Latem 2021 roku RB Lipsk, które stawia na wielkie talenty, zapłaciło za niego aż 19 milionów euro. Kontrakt Chorwata z niemieckim zespołem wygasa dopiero latem 2027 roku, a Transfermarkt wycenia stopera na 60 milionów euro. Ale jego realna cena jest znacznie większa.

"Gvardiol ma klauzulę odstępnego, którą można aktywować w 2024 roku. Kwota to 110 milionów euro. Tym samym Chorwat zostałby najdroższym obrońcą Bundesligi. To całkiem pewne. Ale są duże szanse, że RB Lipsk zatrzyma go do następnego lata" - informuje Florian Plettenberg, dziennikarz Sky Sport.

Obrońca w styczniu skończy dopiero 21 lat. W obecnym sezonie zagrał w 19 meczach, strzelił jednego gola. W poprzednich rozgrywkach zaliczył 46 występów, zdobył dwie bramki, miał cztery asysty.